Štětí si přeje záchranu. Nejlépe sportovní cestou

Rok po postupu z krajského přeboru do divize pád zpět o patro níž. To je scénář, který potkával v poslední dekádě fotbalisty Štětí. Po dvou nedohraných sezónách se tomuto osudu vyhnuli, na což by rádi navázali i letos a to i v případě kompletního dohrání ročníku.

Na ilustračním snímku utkání Chomutov - Štětí. | Foto: Jaroslav Průša

„Rádi bychom se konečně v divizi udrželi sportovní cestou,“ zdůraznil Milan Plíšek, manažer štětského fotbalového oddílu. „Bylo by fajn hned na úvod posbírat body, ale vzhledem k losu, který máme, to bude nesmírně těžké,“ přál si. V sezóně 2019/2020, která byla nakonec ukončená po 16 kolech, sice jeho tým skončil na dvanácté příčce (ze šestnácti), přičemž dokázal posbírat 19 bodů, prvních pět zápasů ale prohrál.Ani v letošním ročníku nebyl los ke Štětí příliš shovívavý. Na úvod výjezd do Mostu, jenž je jedním z favoritů, ve 3. kole utkání v Českém Brodě, který vedl soutěž v ročníku 2019/20. „Věřím, že doma s Rakovníkem body uděláme,“ vzhlíží Plíšek k domácí premiéře ve 2. kole. V přípravě se jeho celku relativně dařilo. V červnovém „dohrávacím“ režimu zaznamenal tři výhry ze čtyř zápasů, v letní přípravě, která začala na začátku července, pak zdolal Slavoj Vyšehrad (5:1), remizoval s Admirou Praha B (1:1) a v generálce přehrál i Litoměřicko (4:2). Jedinou kaňkou tak jest porážka 1:6, ovšem s prvoligovým nováčkem z Hradce Králové. Pomoci ke stanovené metě mají Muamer Mešič a Michal Obrtlík z Brozan, dále Jakub Janovský z Meteoru Praha, Petr Kovařík z Velvar a dvojice mladíků Ondřej Černý a Patrik Škoda z FK Ústí nad Labem. Naopak pryč jsou Jan Prieložný, David Brandejs, Jakub Slavíček, Petr Stejskal a Vít Kalla. Nová divizní sezona startuje pro Štětí v sobotu 31. července. Od 17 hodin se představí na půdě silného celku FK Baník Most/Souš.

