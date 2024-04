Další třígolovou porážku na svém pažitu muselo skousnout Štětí. Chomutovští fotbalisté uhráli v domácím zápase s béčkem pražské Admiry remízu 1:1. Chomutovský lídr tak podruhé za sebou nedokázal zvítězit, když v minulém víkendu prohrál na půdě Meteoru Praha 2:3.

Fotbalisté Štětí ilustrační | Foto: Ladislav Pokorný

Chomutov v domácím utkání spasila vlastní branka hostů, kteří se dostali do vedení ve 36. minutě díky Jungovi. Čtrnáct minut před závěrečným hvizdem si pak Burýšek vstřelil vlastní branku a rozhodl tak o dělbě bodů. Pro lídra divize je to v letošní sezoně první domácí ztráta. Na čele divizní skupiny B si ovšem svěřenci trenérů Smoly a Doksanského stále hýčkají šestibodový náskok před druhým pronásledovatelem z Kladna. V dalším víkendu se chomutovský soubor představí na půdě zachraňujících se Loun.

„První domácí ztráta letos mrzí. Zvlášť, když jsme měli v prvním poločase a po změně stran, příležitosti ke vstřelení branky. Bohužel nám tam nic nespadlo. Je jasné, že nemůžeme vyhrávat celou sezonu a teď na nás spadl lehký útlum. Doufám, že se to do dalších zápasů zlepší a zvedne. Nejlépe hned za týden v zápase s Louny,“ ohlédl se za střetnutí s Pražany chomutovský trenér Tomáš Smola.

ŠTĚTÍ TÁPE

Nedaří se ani Štětí, které se na jaře trápí. Ze sedmi zápasů se dokázalo střelecky prosadit pouze v jediném, byť to byla čtyřgólová exploze v Újezdu. Šest zápasů bez gólu je ovšem tristní bilance, proti Březové z toho tak byla druhá porážka 0:3 na domácím pažitu v řadě.

„Před utkáním hlásil další zranění Jiří Neuman, fit nebyl na lavičce ani Pavel Fary. Sečteno podtrženo to znamenalo dva nedoléčené náhradníky a to bylo vše,“ posteskl si manažer SK Štětí Milan Plíšek. „Všechno je o to horší, že jsme ze tří jarních zápasů získali jen bod a v tabulce se nám tak přibližují mužstva ze sestupových pozic,“ dodal.

Průběh zápasu ho ale nepotěšil, ve 20. minutě už hosté vedli 2:0, třetí zásah přišel krátce po změně stran, kdy se Štětí ještě snažilo s výsledkem něco udělat s hrajícím trenérem Michalem Obrtlíkem na hrotu.

„Bohužel naše jarní trápení pokračuje. Ze sedmi utkání jsme dokázali uhrát jen pět bodů. Navíc marodka mužstva je neskutečná, i když vymlouvat se na to nám nepomůže. Hosté od začátku hru režírovali a o osudu utkání bylo rozhodnuto za 20 minut. Na obrat jsme už síly nenašli,“ dodal Plíšek.

LOUNY SE ZVEDAJÍ

Zajímavé obrození zažívají Louny! Druhá výhra v řadě a třetí v posledních pěti duelech je drží ve hře o divizní záchranu. Sobotní výhra 4:1 na hřišti SK Hřebeč má cenu zlata. Utkání mělo určitou pikantérii, protože Hřebeč při shánění posil lovila v zimě nejúspěšněji právě v Lounech. Výborný záložní Myška však nemohl hrát kvůli trestu za červenou kartu v minulém kole, veterán Verner už se spíš věnuje koučingu a hrál tak jen Filip Štěpánek.

„Na zápas proti bývalým našim hráčům jsme se těšili,“ přiznal manažer předposledního celku tabulky Tomáš Beneš s tím, že pokud bude šance, budou se Louny o udržení rvát.

Hrajícímu trenérovi Hřebče Miroslavu Novákovi se do hodnocení zápasu už ani nechtělo. „Jsem obrovsky zklamán, náš výkon neměl absolutně nic. Louny byly strašné a Hřebeč ještě šílenější. Těším se na Kladno, to je zápas, který nám může dodat vše do zbytku sezony,“ vzkázal s ohledem na další duel, který se v Kladně kvůli divákům bude hrát už v pátek 26. dubna odpoledne. Louny čeká v neděli doma konfrontace s vedoucím Chomutovem.