Druhé jarní divizní vítězství slaví Štětí. Bylo ale obrovsky důležité. Celek z Litoměřicka doma porazil SK Hřebeč 2:1 a prakticky může slavit záchranu v divizi.

Utkání SK Štětí - SK Hřebeč. | Video: SK Štětí

Domácí předvedli výborný vstup do zápasu, po čtvrt hodině hry vedli 2:0. „Měli jsme výborný vstup do utkání a dali gól z naší první akce. Spadla z nás nervozita. Zhruba po čtvrt hodině hry jsme po standardce přidali druhou branku,“ pochvaloval si obránce Štětí Michal Obrtlík.

„Začátek od nás byl katastrofální, asi jsme ještě zůstali někde v kabinách. U prvního gólu udělala chybu snad celá naše jedenáctka, u druhého jsme nepokryli hráče po rohu,“ zlobil se hrající trenér Hřebče Miroslav Novák.

Ke konci poločasu ale hosté přidali. „Dostávali jsme soupeře do hry zbytečnými fauly. Hřebeč je nebezpečná díky standardním situacím, má prostě hráče, kteří to umí zakončit. Naštěstí jsme to do konce poločasu ubránili,“ oddechl si Obrtlík.

Na začátku druhého poločasu mohlo Štětí celý zápas definitivně zlomit. „Bohužel jsme dali tyčku, kdybychom to proměnili, mohl se zápas dohrávat ve větším klidu. Svou bohorovností jsme ho ale dostali do hry. Soupeř dal na 2:1 a my se strachovali o výsledek. Pak už to bylo o osobní zodpovědnosti a touze se pro tým obětovat. Naštěstí jsme to zvládli, je to velmi důležité vítězství,“ má jasno Obrtlík.

„Bohužel jsme doplatili na ten hrozný úvod. Pak už to bylo spíš remízové utkání, ale když nedáme gól, nemůžeme bodovat,“ uznal Miroslav Novák.

Do karet nahrál Štětí i výsledek nejbližšího pronásledovatele. Nespeky doma podlehly Kladnu 0:3 a dvě kola před koncem ztrácí právě na Štětí šest bodů. Vzájemné duely jsou vyrovnané (remízy 1:1 a 0:0), aktuální skóre má daleko lepší tým ze severních Čech. Takže ta vytoužená záchrana je opravdu blizoučko.