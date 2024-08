Michale, jak vypadala vaše letní příprava?

S přípravou jsme začali 8. července a měli tam několik přátelských zápasů. Dva dny od startu přípravy jsme hráli proti Teplicím B, kde jsme měli problémy se sestavou a prohráli 0:5. Pak nás porazily 2:0 Velké Hamry, které nás jasně přehrály a tak trochu nastavily zrcadlo. Následně jsme porazili 3:1 Roudnici, prohráli 2:3 s Duklou Praha U 19 a s kvalitním týmem Litoměřicka remizovali 0:0. Tady už byla naše sestava mnohem lepší.

Hráli jste také 2. předkolo MOL Cupu. Na hřišti SK Hřebeč jste ale prohráli 0:1…

To byla smolná porážka. Odehráli jsme kvalitní zápas, hlavně v prvním poločase. Bohužel jsme nedali naše šance, dvakrát jsme tam šli sami na bránu. Bohužel pak domácí dali vítěznou branku po naší naivní chybě. Utkání nám ale ukázalo, že proti takovým týmům můžeme tu divizi v klidu hrát.

Jaké změny máte v hráčském kádru?

Odešel Matyáš Lána, Michal Bílek a Tomáš Mikina. Z Roudnice přišel jak Dominik Hotovec, tak Dominik Melichar. Z Loun máme Jaroslava Kovalčíka. S kádrem jsme tedy spokojeni. Naši mladí kluci se v minulé sezoně otrkali. Jen nám chybí nějaký snajpr, který by nám pomohl ve finální fázi.

A co zranění? Jsou všichni v pořádku?

Konečně se uzdravil Tomáš Sůra, uzdravuje se Jarda Horák, brzo se snad zapojí po zákroku kolene Pavel Fary. Mrzí mě zranění Matyáše Stružinského, které si přivodil v jednom přátelském zápase. Bohužel je to dlouhodobé.

Realizační tým zůstává stejný?

Ano. Co se týče trénování, zůstávám já i Radek Lilko. Myslím, že se nám to osvědčilo. Asistentem je Jirka Neuman, vedoucím mužstva David Lisec.

Jaké ambice bude mít Štětí do nové sezony?

Myslím si, že nový divizní ročník bude vyrovnanější. Nebude tam asi tým, který by byl dole tak výrazně odskočený. Favorit je jasný, Neratovice mají kádr, který nemá v divizi co dělat. Mají hráče, co naposledy vyhráli třetí ligu (smích). My chceme hrát klidný střed tabulky, neradi bychom hráli o záchranu. Věřím, že na to s takovým kádrem máme.