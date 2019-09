Ještě v loňském roce se oba celky potkávaly v krajském přeboru, nyní nastupují oba v divizi. Ani jeden z týmů ale neprožívá optimální start, Štětí bylo po pěti kolech bez bodu, Louny sice získaly čtyři bodíky, vstřelily ale pouhé dvě branky.

Třetí dokázali přidat ve Štětí, k jejich smůle se ale Kafka nešťastným odkopem trefil do vlastní sítě. Druhý zlomový moment přišel po hodině hry. Nejprve trefili hosté z přímého kopu břevno, za druhou brankou se tak z brejku vydali domácí. Už to vypadalo, že stav zůstane 1:0, zkušený Besta jistil situaci malou domů, jenže tu vystihl Vokoun a zajistil svému celku dvoubrankový náskok. Stav 2:0 pak vydržel až do závěrečného hvizdu. Hosté navíc dohrávali posledních 15 minut v deseti bez vyloučeného Trupa.

„Zápas na jedné ani druhé straně moc šancí nepřinesl, ale i tak jsme si vyhrát zasloužili. Na tabulku už se dívá přeci jenom lépe, když tam není vidět nula a dokonce došlo k posunu na 15. místo,“ zhodnotil šéf klubu ze Štětí Milan Plíšek.

Fotbal, Divize B, 6. kolo:

Štětí – Louny 2:0 (1:0).

Branky: 19. vlastní, 66. Vokoun.

Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (75. Trup). Diváci: 157.

Štětí: Sailer – Kala,.Ransdorf, Slanička, Vacek – Slavíček (90. Podhorský), Vokoun (82. Prieložný), Pícha, Neuman (78. Brůža), Mencl – Brandejs (85. Feko)