„Soupeř hrál velmi dobře, byl dobře organizovaný. My jsme v první půli nenašli recept na vstřelení braky, šance jsme si vytvořili, ale je to pořád dokola, prostě je neproměňujeme. Naše nemohoucnost dala sílu domácím, když jsme se dostali do vedení, tak jsme z nepochopitelných důvodů vypadli na dvacet minut ze hry. Byli jsme pasivní a soupeř to po zásluze potrestal gólem,“ kroutil hlavou Martin Jánošík, kouč České Lípy.

„Náš výkon hodnotím kladně, hráli jsme s lídrem soutěže. Známe jeho kvality, určitě se bude rvát o postup. My jsme ze začátku soutěže body nesbírali, ale hra se zlepšuje. Hlavně jsme zlepšili defenzivu při standardkách. Dnes jsem cítil z týmu odhodlání získat nějaký bod. Doufám, že nám to pomůže do dalších bojů. Podržel nás gólman Hladík, měli jsme i v devadesáté minutě šanci stav otočit, nestalo se,“ hodnotil utkání Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Ještě hůře dopadl do té doby druhý Chomutov, který cestoval do Prahy k duelu s Újezdem. Domů se vrátil s prázdnou po porážce 1:2, o které Pražané rozhodli sedm minut před koncem po trefě Jeřábka.

„Smůlovatý zápas. Myslím, že na bodový zisk jsme tady rozhodně měli, jen to chtělo být přesnější a důraznější v zakončení. Domácí mají běhavý tým, nakonec se jim vítězná branka povedla dát. Je to naše druhá venkovní porážka v řadě, musíme se na to více zaměřit,“ řekl chomutovský kouč Tomáš Smola.

Štětí se dlouho nemohlo do nové sezony nastartovat, ale teď začalo body pravidelně sbírat. Svědčí o tom i víkendová domácí remíza 1:1 s nepříjemným pražským Meteorem, která ale družinu kouče Josefa Jarolíma příliš netěšila.

„Chtěli jsme vyhrát a remíza v domácím utkání je ztráta. Za týden se představíme v Českém Brodě, kde se pokusíme ztracené domácí body získat zpět, i když v Českém Brodě se nám dlouhodobě nedaří, ale jak říká kapitán týmu Michal Obrtlík, hraje se 90 minut a všechno jednou může skončit a to i naše porážky v Českém Brodě“, poukázal trenér Štětí.

Už pátou výhru si připsaly ve fantastické formě hrající Louny, které zdolaly 2:1 Slaný a vyhouply se do čela tabulky skupiny B.