Agilní střelec Daniil Doleček je v probíhající sezoně už na čtrnácti přesných trefách a vyšvihl se na čelo tabulky střelců, kde je se stejným počtem i kladenský Matěj Šnobl. Wilfred s Koptou jsou na jedenácti a deseti přesných zásazích.

„Bylo to těžké. Každý den mi někdo psal a omlouval se, že ho něco bolí, nebo má teploty. Den před zápasem mi psal Martin Hříbal, že ho píchlo v achillovce, vypadl nám Vojta Kubík a Dominik Nobst měl červenou kartu. Václav Černý a Daniel Kováč nehráli dva měsíce a na střídačce byl Tomáš Kunart, který také nehrál dva měsíce. Nějakým stylem jsme to lepili, pomohli nám i dorostenci, od čehož ten široký kádr máme,“ řekl kouč Tomáš Smola pro klubový web.

Navázat na týden starou výhru nad pražským Újezdem se chystalo Štětí, které hostilo Český Brod. Utkání proti celku ze spodních pater tabulky ale svěřencům trenéra Michala Obrtlíka vůbec nevyšlo. Zaspali úvod, po 17 minutách prohrávali už o dvě branky, a duel nakonec ztratili 0:3.

„Do zápasu jsme vstupovali v dobré náladě povzbuzeni nečekanou výhrou z Prahy. Zápas to byl důležitý, protože výhrou bychom utekli našemu pronásledovateli už na sedm bodů,“ nastínil předzápasovou náladu manažer SK Štětí Milan Plíšek.

„Dění na hřišti mělo ale zcela opačný průběh, než jsme si přáli. Český Brod byl od první minuty lepším týmem a šancí na vstřelení branky si hned v úvodních deseti minutách vypracoval několik. Odměněn byl o chvíli později, a hned dvakrát. Z nepříznivé situace už se náš mladý tým až do konce nedokázal dostat,“ pokračoval v hodnocení utkání. „Přechod do útoku váznul. O míč jsme snadno přicházeli a Český Brod utkání v pohodě kontroloval. Ač to zní divně, tak naší největší šanci měl Václav Čížek, který se do útoku vydal jako brankář,“ shrnul ofenzivní zmar svého týmu.

Na posledním místě zůstávají i nadále Louny, které nestačily na druhé Kladno jasně 1:4. Čestný úspěch outsidera zaznamenal až v 90. minutě Tomáš Beneš.