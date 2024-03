Body s Českým Brodem ale nebyly zadarmo. „Hodně mě překvapili. V prvním poločase byli lepší, my jsme se dlouho nemohli dostat k naší hře. Než jsme to ve druhém poločase zlomili, tak to od nás nebylo moc koukatelné. Překlopili jsme to ovšem na naší stranu týmovým výkonem. Ten je potřeba, když se ne vždy daří a to jsme teď ukázali,“ popsal chomutovský brankář.

Fantazie, splněný sen. Roudnice slaví a juchá, ženský tým bude hrát extraligu

Chomutov zažívá snovou sezonu, ale ani dvouciferný náskok není podle Švejda zatím určující. „Jak jsem říkal, ještě je bodů ve hře hodně. My se soustředíme především sami na sebe, jdeme zápas od zápasu. Samozřejmě se může stát, že přijde porážka, pak ještě nějaká a může to být drama. Nechceme to ale připustit, chceme dál makat a sbírat body a rozhodnout co nejdříve, aby z toho nebylo drama do posledního kola,“ má jasno Radim Švejda, kterého ve sváteční pátek 29. března čeká s týmem zápas na trávníku Neratovic. Výkop je naplánován na 10.15.

Čisté konto opět udrželo také Štětí, jenže znovu se stejným problémem. Ani ve třetím jarním zápase nenašlo kýženého střelce, podruhé v řadě se tak se soupeřem, tentokrát s Nespeky, rozešlo smírně 0:0.

„Smutek po utkání vládl na obou stranách. Hosté se ale mohli alespoň radovat z prvního bodového zisku na hřišti soupeře,“ líčil po utkání zklamaný manažer Štětí Milan Plíšek. „Z prvních tří jarních kol jsme měli v plánu udělat minimálně šest bodů. Máme dva,“ krčil rameny. „Problém je jasný, hledá se střelec,“ dodal k faktu, že ani 270 minut hry na jaře nestačilo jeho svěřencům byť jen na jedinou trefu. V součtu s posledním podzimním duelem proti Chomutovu už trvá černá série čtyři utkání.

Brozany udolaly Přepeře. Úroveň zápasu ale byla hrozná, uznal Šmidrkal

„Není to ale jen v útočnících, protože ofenziva není jen jejich úkol,“ upozornil Plíšek. „Proti Nespekům jsme ani neměli moc šancí. Krom jedné tutovky v první půli to byly spíš pološance a nutno přiznat, že více příležitostí měli hosté,“ uznal sportovně. „My můžeme děkovat Čížkovi v brance, jehož výborné zákroky nám zachránily alespoň bod. Nezbývá, než se rychle oklepat a věřit, že se to brzy změní a začneme dávat góly,“ dodal. Nejbližší šanci bude mít Štětí rovněž na Velký pátek v 10.15, kdy nastoupí na umělé trávě pražského Újezdu.

Naposledy získali bod za remízu 2:2 s Hřebečí 24. září 2023. Pak lounští fotbalisté zaznamenali devět porážek v řadě. Černou sérii utnuli teď v neděli na domácím trávníku, kde jako poslední tým Divize B zdolali 2:0 béčko pražské Admiry. Oba góly stihli lounští borci do poločasu, když se ve 21. minutě prosadil Dominik Dolejší a tři minuty před koncem poločasu Vladimír Hradecký. Louny záchranu nebalí, ale musí k ní v následujícím víkendu nabalit další body. Mají jich osm.