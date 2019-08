Lídr tabulky z Českého Brodu se na vítězství nadřel. Nakonec ale zdolal Štětí 3:2, to tak i přes sympatický výkon ani napotřetí v Divizi B nebodovalo.

Zatímco domácí zažívají jeden z nejlepších vstupů do sezóny za poslední roky, nováček ze Štětí na úvodní body stále čeká. Opět za to může především špatný vstup do utkání, domácí už po devíti minutách vedli 2:0. Ačkoliv se očekával další brankostroj domácích, Štětí dokázalo především zásluhou dvougólového Vokouna srovnat na 2:2.

Hosty vrátila do zápasu nepřesná malá domů Regnera, kterou vystihl Vokoun a uklidil míč do prázdné branky. Po půlhodině hry uklidil tentýž hráč míč do sítě z malého vápna, přesto Štětí v poločase prohrávalo, prosadil se domácí Makovský.

Po změně stran mohl domácí uklidnit kapitán Hrdlička, ale jeho střelu zastavilo břevno. V závěru nedosáhl žádný z domácích hráčů ani na centr Ceccarelliho, jenž sám zahodil tutovku po přihrávce Medka. I přesto ale Český Brod výhru 3:2 nakonec uhájil.

“Do divize jsme postoupili ze čtvrtého místa v mančaftu máme spousta mladých kluků. I když se v útoku prosadíme, vzadu nám to skřípe a budeme se s tím muset v průběhu sezony nějak poprat,“ hodnotil hostující trenér Jiří Ransdorf. S tím souhlasil také šéf klubu Milan Plíšek. „Pohled na tabulku a počet inkasovaných branek napovídá, kde nás tlačí bota. Než jsme se rozkoukali, opět rychle prohráváme 0:2,“ litoval.

„Ačkoliv jsme se domnívali, že s některými mužstvy nebudeme stíhat, tak za dnešní výkon se stydět nemusíme,“ pokračoval Ransdorf a jeho slova opět potvrdil manažer hostujícího celku. „Přesto, že jsme k zápasu neodjížděli s příliš velkou nadějí na úspěch, ukázalo se, že při troše štěstí jsme mohli nějaké body přivézt. Tým si zaslouží pochvalu za to, že zápas nezabalil a dokázal se vrátit do hry. Bohužel stačil jeden rychlý útok domácích a ti si vzali vedení zpět.“

Štětí tak u dna tabulky stále čeká na první letošní bodový zisk, reputaci si může napravit v sobotu, kdy tradičně v 10.15 vyzve na domácím pažitu Ostrov. Ten zatím dotáhl všechny tři letošní zápasy do penalt, v nichž byl dvakrát neúspěšný. Pokud i napočtvrté zopakuje remízový výsledek po 90 minutách, dočká se Štětí prvních divizních bodů.

SPOLUAUTOR: MOJMÍR STRACHOTA

Fotbal, Divize B, 3. kolo:

SK Český Brod – SK Štětí 3:2

Branky: 7., 9. Herzán, 38. Makovský – 15., 32. Vokoun

Rozhodčí: Vrchota. ŽK: 3:4. Diváci: 150.

Štětí: Jelínek – Vacek, Slanička, Ransdorf, Belák – Mencl, Pícha, Neuman (78. Brůža), Slavíček (50. Kala) – Vokoun – Brandejs