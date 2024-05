Neodehráli vůbec špatný zápas, proti velkému favoritovi to ale na cenné body nestačilo. Fotbalisté Štětí doma podlehli druhému Kladnu 0:2 a nadále v divizi zůstávají na třináctém místě.

Fotbalisté SK Štětí - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Samozřejmě jsme věděli, kdo k nám přijede. Kladno je hodně těžký soupeř, aktuálně možná nejlepší tým v divizi. V týdnu jsme se na něj připravovali. Myslím si, že jsme odehráli velmi kvalitní první poločas. Vyplňovali jsme prostory, které jsme chtěli, včas jsme hosty dostupovali. Vyrovnali jsme se Kladnu v pohybu, byl to zajímavý první poločas,“ ohodnotil první dějství Michal Obrtlík, zkušený obránce SK Štětí.

Kladno rozhodlo o výhře po změně stran, když se v 54. a 74. minutě trefil Šnobl. „Kladno po poločase vystřídalo. S našim úzkým kádrem jsme do toho nemohli moc sahat. Přežili jsme dvě, tři velké šance, kdy nás podržel brankář. Pak jsme inkasovali ze standardní situace. Museli jsme hru otevřít, po naši chybě ale dal Kladno druhou branku. Ke konci jsme mohli klidně snížit, ale nebylo nám přáno. Trefili jsme i tyč,“ pokračoval Obrtlík.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Tým z Litoměřicka tak na jaře vyhrál pouze jednou, doma opět neskóroval. Přesto nemusí úplně smutnit. „Kladno bylo lepší, jistější na míči a vyhrálo zaslouženě. My jsme ale na hřišti odevzdali maximum, přistoupili k tomu velmi dobře. Pokud takhle budeme pokračovat, nemám o nás strach,“ dodal Obrtlík.

Kladno z druhé pozice stahuje náskok prvního Chomutova. Čtyři kola před koncem ztrácí čtyři body. „Rozhodně to nebylo jednoduché, domácí fungovali velmi dobře dozadu. My jsme byli už klasicky silnější na míči, nicméně v koncovce se nám dlouho nedařilo. Nakonec to zlomil Šnoblis,“ byl rád trenér Kladna Zdeněk Hašek.