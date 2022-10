Taktika Lounských je proto jasná. Vrhnout se na soupeře a snažit se rozhodnout utkání co nejdříve a pak se soustředit na udržení výsledku. Stejně tomu bylo i tentokrát. Domácí okamžitě po zahájení zatlačili svého soupeře před jeho branku a s tlakem přišly i první šance. Hned v úvodní minutě zahrávali Sulovským rohový kop z levé strany. Míč propadl ve vápně k Zíchovi, který vyslal na bránu efektní patičku, ale míč šel jen do břevna. O tři minuty později utekl po levé straně Švejda, ale trefil jen Vondrku v brance. To ale bylo nečekaně vše a otěže utkání převzali hosté. Měli více ze hry, byli rychlejší, vyhrávali osobní souboje. Jejich snaha se však rozbíjela o pozornou obranu, nebo byl na místě brankař Dombrovskij. Štětí bylo blízko ke vstřelení branky v závěrečné pětiminutovce prvního poločasu. Nejdříve Dombovskij vytáhl na roh střelu Pokorného mířící do šibenice a pak na další roh odvrátil střelu Čady.

Druhý poločas pak přinesl vyrovnanější hru a hlavně góly, koření fotbalu. Netrvalo dlouho a Louny poslal do vedení přízemní střelou ze 20 metrů Popovič. Hosté rychle rozehráli a hned také srovnali, když brankaře Loun překonal Mešič. Rychle obdržená branka domácími neotřásla a vrhli se do útoku. Už v 58. minutě těsně kolem tyče prolétla střela z kopačky Myšky. V 64. minutě zahrával Šimeček přímý kop a byl to perfektní centr do šestnáctky. Tady ho hlavou tečoval Zícha a Popovič ho pak svou hlavou poslal do sítě. Pak se ještě dostal do šance aktivní Zícha, ale trefil jen boční síť. Když se v 79. minutě řítil Zícha na branku, postavil se mu do cesty nejzkušenější hráč na hřišti Obrtlík a nedovoleně jej zastavil. Za svůj zákrok inkasoval žlutou a protože už jednu takovou kartu měl, vytáhl rozhodčí Peschel červenou a poslal jej předčasně do šatny. Kapitánskou pásku od něho převzal Slanička. Oslabení hosté se již na odpor nezmohli a Louny si připsali hodně cennou výhru.

V příštím kole jedou lounští do České Lípy, kde se střetnou s tamní Arsenalem o první příčku divizní tabulky.

„Dnes to bylo ubojovaný a vyhráli jsme spíše silou vůle, než kvalitou. Soupeř hrál velice dobře a určitě jsme ho nepřehrávali. Stálo při nás štěstí. Ve druhém poločase se nám povedly standardní situace. Na to jsme vsázeli a vyšlo to. Šli jsme štěstí naproti. Trochu nám dochází šťáva. Máme jen jedenáct lidí a na lavičce dorostence. V tom to máme složitější na oživení,“ postěžoval si na závěr jinak spokojený trenér Libor Klíč.

FK SEKO Louny - SK Štětí 2:1 (0:0)

Branky: 52. a 64. Popovič - 53. Mešič. Rozhodčí: Peschel - Melničuk, Šmat, ŽK 2:3, ČK 79. Obrtlík (Štětí), 210 diváků.

FK Louny: Dombrovskij - Šimeček, Vávra, Vokurka, Kovalčík - Švejda, Sulovský, Popovič (86. Štourač), Hradecký - Myška (91. Hasil), Zícha.

SK Štětí: Vondrka - Vacek, Čada, Obrtlík, Kalous - Mešič (71. Malý), Slanička, Pokorný, Polák, Alberovský (61. Janovský) - Petr (21. Belák).

Jaroslav Tošner