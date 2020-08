„Ještě nemáme všechny výsledky, zbytek by měl dorazit v pondělí. Věříme ale, že ani zde nebude problém a ve středu se naplánovaným tréninkem vrátíme zpět do normálu a připravíme se na sobotní domácí duel s Rakovníkem,“ řekl šéf klubu Milan Plíšek.

Jeho tým musel do karantény poté, co se v polovině srpna jeden z hráčů nakazil koronavirem. Izolace trvala do pátku, klub ale musel kvůli nákaze odložit 1. kolo divize v Mostě-Souši.