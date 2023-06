Sérii porážek natáhli po prohře 1:3 v Újezdu fotbalisté Loun, třebaže jejich výkon na hřišti druhého celku tabulky špatný nebyl. „Je to podobné jako při derby s Chomutovem. Nebyli jsme horším týmem, ale jeden gól jsme dostali z dálky, což by se asi stávat nemělo, šance jsme měli, ale oproti soupeři je nevyužili,“ řekl manažer lounského mužstva, které už nemůže skončit hůře než desáté, Tomáš Beneš. „Výsledky nás ale mrzí. V posledním kole hostíme po včerejšku už sestupující Libiš a věříme, že se se sezonou rozloučíme vítězně, aby kluci měli z fotbalu taky radost.“

Výhra Újezdu tak odložila postupové oslavy České Lípy minimálně do nedělního poledne, Arsenal potřeboval získat na půdě Meteoru Praha VIII alespoň bod. To se mu po výsledku 0:0 povedlo, už v Praze krátce po zápase tak mohly propuknout oslavy. „Rozhodně jsme nehráli na remízu, která by nám zajistila postup. Chtěli jsme vyhrát, ale byl to těžký zápas. Trochu jsme to oslavili už tam a cestou z Prahy, ale to hlavní chystáme až po posledním domácím zápase s Českým Brodem,“ prozradil trenér Martin Šimon. Ten převzal tým po odvolaném kouči Janošíkovi, asistentem zůstal Jiří Štajner. Od té doby Arsenal neprohrál. „Byl jsem trochu nervózní, ale jsem rád, že jsme to zvládli a divizi vyhráli. S kluků spadl ten velký tlak. S Jirkou Štajnerem jsme na to při tréninku šlápli,“ nechal se slyšet.

Záchranu slaví Štětí, které sice padlo 0:3 s Admirou Praha, přitom v případě úspěchu si mohlo samo zajistit oslavy setrvání v soutěži, ovšem nahrály mu zbylé výsledky. „Zápas, který měl být potvrzením záchrany, se herně nevydařil. V 1. poločase jsme se věnovali více defenzivě než útočení a šanci jsme vlastně měli jen jednu,“ kroutil hlavou manažer Štětí Milan Plíšek. „Po změně stran a dvou střídáních jsme byli před brankou soupeře o něco nebezpečnější, ale koncovka byla žalostná. Potvrzuje to i druhý domácí zápas v řadě bez vstřelené branky,“ krčil zklamaně rameny.

Admira si schovala všechny branky až do závěrečné dvacetiminutovky. „Nám nezbylo, než věřit, že zaváhají i naši konkurenti, nebo získat za týden bod. Naštěstí se splnila ta první varianta,“ oddechl si šéf klubu poté, co Štětí pomohla remíza Chebu.

Alespoň dílčího úspěchu se dočkal Vilémov, který získal po remíze 2:2 v Neratovicích první jarní bod. „Po výborném výkonu v minulém kole se Štětím jsme zahráli ještě lépe proti čtvrtému celku tabulky, hráči se tak přesvědčili o tom, že se dá při troše štěstí a dodržování pokynů trenérů hrát s každým,“ řekl manažer Vilémova Libor Sklenář. „Pro nás to byl zasloužený, i když nečekaný bodík. Ten je moc důležitý pro vlastní sebevědomí do dalších zápasů, především pak na podzim v krajském přeboru,“ dodal šéf jediného severočeského celku, který se po této sezóně s divizí rozloučí.

Spolu s ním půjde dolů také Libiš, která padla na vlastním pažitu s Chomutovem 0:1. „Libiš je sice v tabulce na předposledním místě, ale doma umí být nepříjemná, což se nám potvrdilo,“ uvedl kouč vítězů Tomáš Smola. „Byl to náročný zápas, který rozhodla jediná branka, kterou jsme navíc dali my z penalty. Měli jsme i další příležitosti, které volaly po skórování, ale bohužel jsme to nevyřešili správně v koncovce. Na druhou stranu máme tři body a vládne spokojenost,“ dodal s úsměvem muž, jehož svěřenci tak i kolo před koncem drží fantastickou čtvrtou příčku.

Poslední kolo je na programu komplet 10. června.