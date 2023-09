"Celkově to bylo vyrovnané, v první půli měly oba týmy jednu, dvě šance. Po přestávce jsme na chvíli vypadli z role, Neratovice měly převahu a mohly jít do vedení, jenže svou šanci zahodily. Naopak my jsme následně po jejich chybě dali vedoucí gól a pak už jsme utkání v klidu dovedli do vítězného konce," popsal průběh střetnutí.

Jedinou trefu obstaral v 67. minutě Pavel Fary, 250 diváků tak mohlo odcházet spokojených. Spokojenost s výkonem neskrýval ani Obrtlík. "Chtěli jsme soupeři stačit běžecky a v důrazu, trochu jsme zjednodušili hru, abychom eliminovali chyby ve středu pole, a slavilo to úspěch. Myslím, že jsme ve všech těchto atributech soupeře vyrovnali, možná i předčili, podle mého jde tedy o zasloužené vítězství, kluci nechali na hřišti všechno."

Štětí patří nadále medailové pozice, ze třetí příčky ztrácí na vedoucí Chomutov pouze jediný bod.