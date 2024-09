Duel Štětí – Přední Kopanina byl jedním ze dvou zápasů, které se v béčkové skupině odehrál. Ostatní utkání byla kvůli špatnému počasí odložena. „My máme dvě hrací plochy, u jedné je velmi dobrý podklad. Takže jsme věděli, že budeme hrát na druhém hřišti, které bylo ve výborném stavu. To by se muselo stát něco neočekávaného. Prostě jsme se připravovali úplně stejně, jako na každý jiný zápas. Mohlo jedině přijít od svazu plošné zrušení celého kola, to se ale nestalo,“ řekl na úvod Michal Obrtlík, hrající trenér SK Štětí.

Severočeši měli výborný vstup do utkání, do poločasu nastříleli tři branky a dodali si potřebný klid. „K zápasu jsme přistoupili velmi dobře a po celý zápas jsme Kopaninu přehrávali. Hosté měli jednu velkou šanci po standardní situaci v 10. minutě za stavu 0:0. Kdyby to proměnili, mohl být ten zápas o něco těžší,“ přiznal.

Jenže domácí brankář Čížek udržel čisté konto a Štětí si připsalo pohodlnou výhru. Naposledy nastřílelo čtyři branky 29. března, kdy vyhrálo 4:0 na půdě pražského Újezdu. „Dali jsme branku z trestného kopu, rohovém kopu a pěkné křídelní akci. Odehráli jsme opravdu velmi dobrý poločas. Po změně stran jsme byli zase lepší, mohli jsme přidat více branek. Přesto je to zasloužené vítězství. Odehráli jsme koukatelné utkání, hráli dobře a dali pěkné góly,“ usmál se.

Jiří Alberovský stihl hattrick za půl hodiny a tak nějak se nominoval do role kanonýra, kterého Štětí nutně potřebuje. „My víme, jaké má Jirka střelecké proporce. Dlouho je nenaplňoval a v koncovce se trápil. Věřím, že tenhle zápas pomůže jak Jirkovi, tak celému týmu. Teď nás čeká další zápas v Ostrově,“ dodal Obrtlík.