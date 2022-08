Dlouhé minuty se pak hrálo a bojovalo o míč v hloubi pole a ani jedno z mužstev si nedokázalo vypracovat vážnější šanci a tak oba gólmani příliš práce neměli. Mnoho vzruchu nenadělal ani hostující Černý, který po jednom z rohů hlavičkoval nad Sedlákovu bránu a to už běžela 25.min. Ex-kladenský brankář Chomutova Švejda si první zákrok připsal až šest minut před pauzou, když po akci Doláka s Exnerem posledně jmenovaný poslal před bránu centr po zemi, ale před dobíhajícím Nádeníčkem Švejda míč zkrotil. Šancí vzápětí kontroval zase Kopta, ale Sedlák mu míč v pádu doslova ukradl od kopaček. O dvě minuty později pak Kopta nastřelil pouze boční síť.

Nikdo nechtěl vyhrát? Dobrá i Kladno v pěkném derby zahazovaly co se dalo

Do druhého poločasu šli domácí s odhodláním o vyrovnání stavu, jenže stejně jako v první půli to byl spíše urputný boj, který tři stovky diváků nemohl bavit.

Hra se také přiostřila a narůstala nervozita. Rozhodčí Havránek tak byl nucen tasit osm žlutých karet! Napomenuti byli také trenéři obou mužstev – Martin Nový a po něm také Tomáš Smola. Navíc asistent trenéra hostujícího celku Doksanský po žluté kartě viděl dokonce červenou a dle popisu prohřešku ze zápisu o utkání určitě asistovat chomutovskému trenérovi v několika dalších zápasech nebude.

V 60.min. Sedlák vychytal velkou šanci Kibala, jehož bombu dokázal vyrazit a až 90. minuta přinesla povedenou a pohlednou akci domácích, na jejímž konci centroval Bíba před bránu, ale tam byl opět včas na místě Švejda. Změnu stavu nepřineslo ani pětiminutové nastavení a tak si hosté odvážejí tři body.

„Před solidní návštěvou fotbal plakal. Viděli jsme boj, místy až urputný, ale fotbalu bylo pomálu. Domácí trápí marodka, na níž přibyl po minulém kole Mareš a přidal se tak ke Kroutilovi, Zelenkovi, doléčujícímu se Trnkovi a Balážovi. Dohnanský navíc odjel na Slovensko na svatbu a tak trenéři museli poněkud improvizovat," komentoval dění vedoucí mužstva Slaného Milan Šúr.

„Utkání skončilo naší zaslouženou výhrou. Nevybavuji si, že by si soupeř vytvořil nějakou vyloženou brankovou příležitost. Za to my jsme mohli, nebo spíše měli, přidat ještě několik branek. Ale vyhráli jsme, máme zatím plný počet bodů a to se počítá. Se vstupem do sezony jsme samozřejmě spokojeni. Máme šest bodů a ještě jsme nedostali branku,“ usmíval se chomutovský Jan Kopta.

SK Slaný – FC Chomutov 0:1 (0:1). Branka: 11. Kopta. Rozhodčí: Havránek. Diváků: 300.

Slaný: Sedlák – Bíba, Mihálik, Beneš. M., Panocha – Pudil – Exner, Dolák, Herčík (77. Vašák), Danda L. (77. Marek) – Nádeníček.