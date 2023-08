„Začínáme dvakrát venku, pak máme doma Cheb, chceme nahrát co nejvíc bodů a pohybovat se od začátku v klidném středu tabulky,“ má jasno hrající kouč Štětí. Jeho svěřence čeká ve středu domácí pohárový souboj se třetiligovým Ústím nad Labem, tak daleko ale zatím Obrtlík nekouká. „Zatím nás nezajímá Ústí ale Ostrov, kam jedeme bodovat,“ zdůrazňuje.

Tým měl v týdnu poslední tři předzápasové tréninky, docházka byla podle šéfa štětské lavičky výborná celé léto. „Dařily se nám i přípravná utkání, uvidíme, jak to půjde v soutěži, protože to je samozřejmě něco jiného,“ ví zkušený matador.

Ten spolu s Davidem Liscem v létě výrazně omladil kádr, odešel mimo jiné i nejlepší střelec posledních let Jiří Vokoun. „Nehledali jsme náhradu vyloženě za něj, myslím, že jsme schopní rozprostřít jeho produktivitu do více hráčů. Žádná osobnost, která by střílela 15, 20 branek za sezónu, v hledáčku nebyla. Jsme spokojení, jaký kádr se nám povedlo dát dohromady. Máme mladý tým, který bude hrát ofenzivní a běhavý fotbal, o výsledky strach nemám,“ dodal. (db)