Vítězné starty! Jak Chomutov tak Štětí a Louny si na úvod letošní Divize B připsaly plný bodový zisk. Trenéři celků tak měli důvody ke spokojenosti, ale také několik bodů, na nichž musí jejich svěřenci dál pracovat.

Chomutov–Cheb 3:0 (2:0)

Tyhle dva návraty se Chomutovu vyplácí. Ofenzivní esa Jan Kopta a Daniil Doleček režírovala v prvním kole nové sezony chomutovskou výhru nad Chebem 3:0. Kopta vstřelil dvě branky, Doleček přidal jednu.

Jan Kopta pomáhal poslední jaro zachraňovat úspěšně Divizi A v Mariánských Lázních. Teď je zpět a opět při střelecké chuti, což chebský brankář Mašek pocítil hned v 17. minutě a podruhé o dvanáct minut později. Dolečka si trenéři Tomáš Smola a Ladislav Doksanský nechali jako oživení do druhého poločasu, kdy vstoupil na hřiště v 58. minutě. O šest minut později brousil do pažby první zářez sezony.

Solidní divizní návštěva tří stovek diváků se musela bavit, gólů mohlo být z domácích kopaček i více. Navíc některé chomutovské akce lahodily oku, jen jim bohužel chybělo finále. Do hry na závěrečných patnáct minut zasáhl i nezmar a nestárnoucí veterán Patrik Gedeon, který v letní přípravě oslavil 48. narozeniny.

„Druhý poločas byl ale z naší strany špatný, nepřesný. Ano, gólů mohlo být více, ale to bychom museli být lepší v zakončení. Vůbec se mi to nelíbilo, byla tam zbytečná zbrklost. To musíme do příště určitě zlepšit,“ hodnotil kouč Chomutova Tomáš Smola, který zápasem na lavičce hodně žil.

Severočeši se i tak úspěšně naladili na středeční pokračování pohárového MOL Cupu, ve kterém na domácím stadionu přivítají v 18.00 hodin třetiligového soka z Brozan.

Ostrov – Štětí 1:3 (1:1)

Spolu s úspěšným předkolem MOL Cupu proti Modlanům už druhé soutěžní vítězství zaznamenalo Štětí. Také svěřenci Michala Obrtlíka se skvěle naladili na středeční pohár proti Ústí nad Labem. „Do zápasu jsme šli s pokorou. Připravoval jsem hlavně mladší kluky na to, že divize není špatná soutěž, a i když prošli dorosteneckou kategorií v Ústí či v Teplicích, tak dospělý fotbal je něco jiného,“ líčil po utkání hrající kouč vítězů.

Hosté se ujali vedení, další gól jim nebyl uznán kvůli těsnému postavení mimo hru. „Nejsem si jistý, zda to ofsajd byl nebo nebyl, ale rozhodčí to odmával,“ pokrčil rameny Obrtlík. „Naopak pak proti nám odpískal celkem přísnou penaltu,“ popsal klíčové momenty první půle, která skončila 1:1.

„Jinak jsme domácí prakticky k ničemu nepustili, měli jen pár standardek, které jsou vždycky nebezpečné, ale poradili jsme si s nimi. Ve druhém poločase jsme hru měli pod kontrolou. Domácí se nikam nehnali, čekali na naší chybu, ale my jsme deset minut před koncem rozhodli po závaru ve vápně, kdy zachoval chladnou hlavu Fišer, který přišel v týdnu z Ústí, v nastavení přišla pojistka při hře domácích vabank,“ dodal šéf štětské lavičky. „Pro nás hezký vstup do sezóny, ale je to teprve první krok na cestě, kterou chceme jít. Kluky musím pochválit za přístup, za pohyb, teď už se těšíme na pohárový duel s Ústím.“

Louny – Neratovice 1:0 (0:0)

Jediný gól domácích dal proti favoritovi na postup v 58. minutě nigerijský útočník Daniel Olajide Ademuwagun, jedna z deseti letních posil.