Nejlepším střelcem Štětí je Jiří Vokoun, na svém kontě má osm zásahů. Na jaře se ale trefil jen jednou, a to hned v prvním kole na hřišti posledního Rakovníku. „Tam jsme prohráli, protože jsme ho neskutečně podcenili, přijeli jsme k němu doslova na výlet. Jinak ale v každém zápase bodujeme a jsme minimálně vyrovnaný soupeř,“ pochvaluje si Jarolím.

Líbí se mu také to, že starší hráči jdou svým přístupem těm mladším vzorem, oceňuje například 41letého Michala Obrtlíka.

Současné postavení v tabulce je podle Jarolíma ideální, podobnou roli by Štětí chtělo hrát i v příští sezoně. „My nemáme ambice na postup. Chceme hrát maximálně vyšší střed. Našim hlavním cílem je přitáhnout zpět na stadion diváky, hrát koukatelný fotbal. Když jsem sem přišel, tak chodily jen desítky, teď se pomalu vrací.“

Štětí nahrává to, že v Roudnici se už nehraje celostátní soutěž, konkurence není velká. „Teď už bude záležet jen na nás, jak se budeme fanouškům prezentovat. Máme na divizi slušné zázemí a podporu, tak by tomu měly odpovídat i výkony,“ myslí si Jarolím, který hrál v první polovině osmdesátých let za Spartu Praha a je bratrem známnějšího kouče Karla Jarolíma a zároveň tátou fotbalisty Marka Jarolíma.