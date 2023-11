Střelci bylo stydno

Do nepříjemné situace se dostal také střelec vítězné kladenské branky Zdeněk Folprecht, byť ne vlastní vinou.

"Hned mi to rozhodnutí přišlo divný. Ale byl jsem kolmo k bráně, takže stoprocentně jistý jsem si nebyl. Ptal jsem se pak kluků ze Štětí, a ti mi říkali, že to gól určitě nebyl. Řekl jsem jim tedy, že mě to mrzí, a že se za tu výhru stydím. V šatně jsem viděl video a styděl jsem se ještě víc," uvedl zmíněný hráč na svém profilu na sociálních sítích.