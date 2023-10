Zdálo se, že ani popáté za sebou se fotbalisté SK Kladno výhry nedočkají, ještě v 88. minutě hosté ze Štětí drželi zuby nehty remízu 1:1. Pak přišel hodně sporný moment, střela domácího Zdeňka Folprechta za už překonaného gólmana Čížka, kterou zaskakující zadák Štětí odvracel z brankové čáry, ale asistent rozhodčího signalizoval gól. A hlavní Linhart ho k radosti domácích a velkému vzteku hostů uznal. Kladno – Štětí 2:1.

Vítězný (ne)gól, který uznal hlavní sudí Martin Linhart domácímu Folprechtovi v 88. minutě. Kladno zdolalo Štětí 2:1. | Video: Deník/Daniel Brzák

Štětí přijelo do Kladna prakticky pouze a jen bránit. Zaparkovaný autobus zase jednou mohl slavit úspěch, byť si domácí do poločasu šance vytvořili. Dva dobré náběhy Houhy zastavila obrana, ale ten druhý už podle rozhodčího penaltově a v téhle sezoně při exekucích bezchybný Hampl otevřel skóre.

Jenže další šance Kladno zazdilo a to samé pokračovalo po přestávce. Držení míče měli domácí drtivě na svojí straně, ale možností zakončit už bylo méně. A když, tak Eichler poslal volej mimo a Pospíšil ani nevystřelil.

Šok přišel dvacet minut před koncem, když se Štětí podařila pěkná akce, Švenger sice zachránil první ránu, ale na dorážku Skokana dosáhnout nemohl.

Pak už to byla od domácích trochu křeč, nicméně šrouby svého náporu utahovali pořád víc a víc. Šance přibývaly, až přibývaly, až nakonec přišel Folprechtův gól – negól a následně i další emoce, kdy brankář Švenger přeběhl celé hřiště, aby jako Zorro mstitel bránil napadeného Hampla. Na výsledku už to nic nezměnilo.

„Bylo to vydřené vítězství. Po několika nedotažených zápasech jsme dnes ten gól dali,“ ulevil si jeden z vůdců mužstva Kladna Michal Rendla a dodal, že podobné výhry jsou pro tým extrémně důležité. „Nepoložilo nás, že nám to z jednoho dvou závarů vyrovnali a šli jsme si za tím, to je potřeba říci,“ komentoval dění na hřišti a doplnil, co podle něj musí tým zlepšit. „Máme opravdu skvělé hráče, jen je potřeba přenést uvolněnost z tréninku do těžkého zápasu. A v divizi je to vždycky boj, to je realita,“ doplnil Michal Rendla.

Trenér Kladna František Douděra měl jasno: zápas měl být rozhodnut dříve než v závěru. „Trápíme se v koncovce, ale tým dnes musím pochválit, do šancí se přes zaparkovaný autobus dostával. V první půli tam měly být dvě penalty, písknutá byla jen jedna, pak nám dají z ojedinělé akce gól. Je to sport, naštěstí ale máme tři body,“ dodal kouč a pochválil jak hráče, kteří pomohli po zranění a z tréninku (Kolářský, Kafka), tak náhradníky Pospíšila i mladičkého Blažka, kteří hru oživili.

„Stál proti nám kvalitní soupeř a kvalitní fotbalisté. Mají ambice na postup. To beru. Ale proč do toho na konci nesmyslně a vědomě vstoupil rozhodčí, to by měl vysvětlit on,“ pokrčil rameny Michal Obrtlík, hrající trenér SK Štětí.

O tom, zda měl druhý gól Kladna platit, má jasno. „Myslím si, že z videa je jasně vidět, že míč prostě brankovou čáru nepřešel. Kladno by jinak gól asi nedalo. Bylo to hrubé a vědomé ovlivnění zápasu. Rozhodčí mají něco za sebou a jsou kvalitní. Nechápu, proč to pak odmávají a odpískají. Proč to udělali? Musí si sáhnout do svědomí. Kladnu gratuluji k vítězství, ale druhý gól prostě neměl platit,“ pokračoval Obrtlík.

„Za ten fotbalový život jsem leccos prožil. Mě to mrzí hlavně za kluky, co mám v týmu. Zvykají si na dospělý fotbal. Je to pro ně vystřízlivění. Devadesát minut se snaží a pak to někdo takhle hrubě ovlivní. Za mě je to prostě špatně,“ dodal Obrtlík.

SK Kladno – Štětí 2:1 (1:0). Branky: 31. Hampl (PK), 88. Folprecht - 70. Skokan. Rozhodčí: Linhart. Diváků: 250.

Kladno: Švenger – Houha (46. Pospíšil), Rendla, Hrubeš, Kolářský – Eichler, Holub (75. Král), Folprecht, Hampl – Kafka (46. Blažek) – Šnobl (90. Slabý).