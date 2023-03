Trenér favorizovaných Středočechů Jan Procházka před novináři po utkání s kamennou tváří přiznal, že jeho tým byl v prvním poločase trošku nervózní. „My nevěděli, co od toho čekat. Navíc pak měli domácí po našich chybičkách dvě tři dobré šance. Naštěstí jsme je přežili."

Co se dělo o poločase? Do druhé půle totiž nastoupilo úplně jiné Kladno a hned z první vážnější akce dal kapitán Holub úvodní branku střetnutí. „Řekli jsme si, že první poločas nemůžeme opakovat. Nakonec jsme to zvládli s přehledem, domácím jsme nedali šanci," řekl Procházka. „Říkali jsme si, že musíme být dál trpěliví, že to přijde," doplnil ho autor úvodní branky Antonín Holub.

Za co si Pastrňák zaslouží miliardy? Podívejte se, co umí démon z Havířova

Obtlík přiznal, že začátek druhého poločasu Štětí zaskočil. „Ten první branka nás rozhodila. Padla po akci, které nám šli v první půli bránit."

Kdo čekal, že Štětí po inkasované brance zapne a vrhne se do útočení, byl zklamaný. Tempo hry i nadále určovali Středočeši. Chvíli po úvodním gólu zahodil obrovskou příležitost Pihrt, když zblízka trefil jen břevno prázdné štětské branky. Naštěstí pro hosty za pár minut dal druhou branku Šíma. A přestože se domácí rozčilovali, že jí předcházela ruka, platila. „Ten druhý gól rozhodl. Pak už jsme řešili jeden problém za druhým a hra vypadala jako v přípravě. Byli jsme širocí, nestíhali jsme. Dělali jsme indivuální chyby a nestíhali jsme. Kladno umí řešit tyhle situace, proto hraje nahoře," konstatoval Obrtlík.

Nepoloží štětský tým pět inkasovaných gólů? „Do první branky jsme hráli velice dobře, na tom budeme stavět. Zapracováváme do týmu mladé hráče, zatím nemají s touto soutěží zkušenosti. To se proti zkušenému soupeři projevilo. Příště hrajeme v Kosmonosech na umělce. Postavíme se k tomu bojovně. Chceme mít dobrý přístup, jedeme tam pro body. Nejsme odevzdaní. Když v Kosmonosech předvedeme výkon jako v první půli, tak jsem přesvědčený, že budeme bodovat."

SK Štětí – SK Kladno 0:5 (0:0). Branky: 50. Holub, 67. Šíma, 75. a 81. Čížek, 89. Šnobl. Rozhodčí: Pánek - Linhart, Šůma. ŽK: 4:0. Diváci: 100.