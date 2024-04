Louny slaví! Ve 22. kole Divize B nečekaně zdolaly čtvrtý Slaný 1:0 a vyškrábaly se na předposlední příčku. Naopak špatný víkend mají za sebou Štětí, které zůstalo opět bez vstřelené branky a tím pádem i bez bodů, a také lídr z Chomutova.

Fotbalisté SK Štětí - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Ten totiž padl na pražském Meteoru 2:3. Obě branky hostů dal rozjetý střelec Doleček.„Dostali nás bojovností. To víte, že bych okamžitě svoje góly vyměnil za body,“ řekl chomutovský střelec Daniil Doleček.„Pořád máme šest bodů náskok a uděláme vše pro to, aby po Admiře zůstaly body doma,“ dodal chomutovský střelec.

Štětí nestačilo na favorizované Neratovice, kterým podlehlo 0:2. Tým, do nějž před sezónou odešel bývalý kanonýr Štětí Jiří Vokoun začal výborně a byl to právě zmiňovaný útočník, kdo ve 12. minutě z přímého kopu otevřel skóre. „Z naší pravé strany zpoza velkého vápna to zkusil k bližší tyči, a že míč prošel přes všechna těla je záhadou ještě teď,“ krčil rozpačitě rameny manažer štětského klubu Milan Plíšek. Pojistka pak přišla až v 88. minutě, kdy chyboval brankář Sailer, který nechtíc namazal Neratovicím.

„Domácí byli celé utkání více na míči, ale přehlídka nějakých velkých brankových příležitostí z toho nebyla. Když už vystřelili tak byl na správném místě Václav Sailer v brance nebo míč skončil mimo brankovou konstrukci,“ hodnotil utkání Plíšek.

„Naše hra dopředu většinou končila před velkým vápnem a do finálního zakončení jsme se mockrát nedostali. Na druhou stranu jsme kopali poměrně velký počet volných přímých kopů, ale ani v jednom případě jsme se nedokázali prosadit,“ litoval neproměněných standardek. „Důležitou chvilkou celého zápasu byla 69. minuta, kdy se nám podařilo vyrovnat z kopačky Jakuba Kafky, ale rozhodčí po poměrně dlouhé době viděl ruku našeho hráče a rozhodl se branku neuznat.“