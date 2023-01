„Nezvládli jsme vstup do sezony, kdy jsme měli Kladno, prohráli jsme, pak jsme nezvládli ani zápas s Kosmonosy a prohráli i s Českou Lípou. Po třech zápasech jsme tak měli nula bodů. Potom jsme se trochu sebrali, ale bylo to že jsme si chtěli zahrát fotbal. Trápili jsme se jako minulou sezonu. Nebyly to někdy od nás špatné zápasy, ale nedokázali jsme to výsledkově prodat,“ vrací se do podzimu dvaačtyřicetiletý lídr Štětí Michal Obrtlík, který o víkendu se svým týmem odstartoval zápasovou přípravu na odvetnou část sezony. V prvním duelu Štětí padlo 1:5 s třetiligovým Mostem.

„Prvních dvacet minut bylo domácích, pak až do změny stran měl zápas vyrovnaný průběh. Škoda inkasované branky hned ve třetí minutě, která také určila poločasový výsledek. Druhá část vyzněla už pro Most, kdy měl více ze hry a v závěru nám docházely síly a domácí dali výsledku jasnou podobu,“ hodnotil Obrtlík.

Před svěřenci trenéra Josefa Jarolíma je ještě sedm přípravných mačů. Nasmlouvali si těžké soupeře, čeká je tak skvělá prověrka. V dalším duelu vyzvou exdruholigové Ústí nad Labem. Narazí ovšem například i na Králův Dvůr, Kladno, Roudnici nebo třeba pražskou Aritmu.

„Uzdravili se nám někteří kluci, tak dostanou větší porci minut a více si zahrají i kluci z roudnické VOŠky. Dostanou tak šanci si zahrát divizi a uvidíme, zda to bude na tuhle úroveň. Podle mě budeme muset tak dva nebo tři hráče přivést jako posily, abychom se na jaře nemuseli klepat o záchranu. Více do toho sahat nechceme,“ říká Obrtlík. Jaké jsou vyhlídky pro jaro? Vzletné hlášky o postupu nebo útoku na nejlepší týmy v soutěži nečekejte. Na to fotbalisty ve Štětí neužije.

„My jsme takové domácí mužstvo, chceme to hrát s klukama, kteří jsou z okolí. Ambice postoupit to určitě nemáme. Chceme hrát v klidu střed tabulky, aby nás fotbal bavil a užívali jsme si ho, pro to hrajeme. Ne kvůli tomu, aby nás to nebavilo,“ usmívá se Obrtlík.