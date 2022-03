Návrat na první místo se nekonal. Fotbalisté Neratovic se s jeho držitelem – Baníkem Most – Souš – rozešli na domácím stadionu smírně 1:1. Na největšího soupeře v boji o postup tak nadále ztrácejí jeden bod. Šlágr 18. kola divize B před poločasem gólově otevřel Jan Kalabis, za hosty ale po změně stran srovnával Danyil Dolechek.

„Určitě jsme zklamaní, že máme pouze bod, ale je před námi ještě mnoho zápasů a věřím, že to všechno bude ještě zajímavé,“ hodnotil výsledek jediný střelec Neratovic Jan Kalabis.

„Šlo spíše o opatrnější zápas, ale bod bereme. Udržel nás na prvním místě tabulky. Chtěl bych poděkovat naším fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a udělali zápasu atmosféru,“ vyjádřil se mostecký kouč Petr Johana.

Chomutovští fotbalisté prohráli i třetí jarní zápas. Svěřenci trenéra Pavlova proti favoritovi z České Lípy dlouho živili naděje na bod. V 74. minutě je ale popravil Dvořák, který se prosadil po standardní situaci.

„Dnes to bylo velmi vydřené vítězství s týmem, který šel jednoznačně doma za třemi body. Byli velmi nepříjemní. My jsme se dlouho nemohli dostat do tempa. Soupeř nás dobře načetl a zastavoval nám naše zdárně útočné snahy. Jsem rád, že jsme se v závěru utkání prosadili z jedné standardní situace,“ oddechl si Martin Jánošík, kouč České Lípy.

„Z našeho hlediska výkon mého týmu hodnotím kladně. Gól jsme dostali ze standardní situace, jenže předtím jsme měli dle mého názoru kopat pokutový kop. Musím přiznat, že herní kvalita byla na straně České Lípy, přesto si myslím, že jsme se s tím vypořádali docela dobře. Až na ten konec,“ litoval domácí trenér Miroslav Pavlov.

ŠTĚTÍ KONEČNĚ SLAVÍ

Naopak první jarní výhru si připsali fotbalisté SK Štětí, kteří doma hostili nepříjemný Český Brod, který nakonec přemohli 2:1. Zajímavostí je, že domácí obě branky dali z penalt a obě bezpečně proměnil exekutor Muamer Mešič. Hosté se vzpamatovali až v 90. minutě, kdy jen snížili Poběrežským.

„První jarní výhra přinesla určitou úlevu a byla i určitým vysvobozením z prohry, kterou jsme před týdnem utržili na hřišti posledního celku tabulky Tatranu Rakovník. Zápas to byl vyrovnaný. V prvním poločase byl Český Brod o něco nebezpečnější, v tom druhém zase my, kde jsme využili dvě penalty,“ řekl trenér Štětí Josef Jarolím.

Fotbal, Divize B, 18. kolo:

Štětí - Český Brod 2:1 (0:0)

Branky: 52. (pen) a 86. (pen) Mešič - 90. Poběrežský.

Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 5:2. Diváci: 130.

Štětí: Sailer - Fary (24. Černý), Obrtlík, Kovařík - Čada, Mešič, Škoda (46. Neuman), Mencl (81. Janovský L.) - Slanička, Vokoun (88. Turek)