Před týdnem Chomutovu přerušil pětizápasovou sérii bez porážky Most, Stránský inkasoval tři branky, což je pro něho nezvyklý počet. Z porážky se ale mužstvo z dolní poloviny tabulky oklepalo a na Karlovarsku uspělo. „My si po Mostu řekli, že je potřeba to hodit za hlavu. Míváme dva rozdílné poločasy, jeden horší, jeden lepší, ale že jedeme dál. Ale styl se snažíme hrát pořád stejný; chceme hrát kombinační fotbal po zemi, prostě to moc nezvedat, pokud to není nutné.“

V Březové se hrálo spíš bojovné utkání, o čemž svědčí osm žlutých karet. „Domácí moc šancí neměli. Jen asi dvě střely na bránu. Jedna byla dost nepříjemná, protože byla tečovaná, ale naštěstí jsem ji nějak chytil,“ popisuje Stránský. O jedinou branku zápasu se postaral v 50. minutě kanonýr Martin Boček. „Bóča dal gól z přízemního centru, výborně ho uklidil k pravý tyči. Po gólu jsme se snažili pořád aktivně bránit a nezalézat, ale v posledních pěti minutách nás domácí dost zatlačili, ale naštěstí se to dost kouskovalo, takže neměli stálý tlak.“

FOTO: Brozany i rezerva Teplic berou jen bod. "Je zlatý," řekl Šmidrkal

Stránský se v brance FC Chomutov na jaře zabydlel, vystrnadil z ní svého o poznání staršího parťáka Radka Zaťka. „Neberu to tak, že jsem ho přechytal. Jsem rád za každou šanci. Se Záťou jsme dobří kamarádi. Myslím, že je rád, když se daří. Jsem rád, že mám za parťáka právě jeho, protože si dost rozumíme. Na trénincích se bavíme o chybách a věcech, které by se daly dělat lépe. Oba se chceme zlepšovat.“

Když má talentovaný gólman vybrat svůj nejlepší zápas v dresu Chomutova, ukáže na pohárový duel proti Motorletu, který jeho tým vyhrál 3:2 v prodloužení. „Bylo tam hodně střel a nepříjemných centrů.“

Právě centry Stránskému dělají občas problémy, na druhou stranu je jeho předností hra nohou. „Centry… Při nich občas chybuji, to je pravda. Snažím se pak na to zapomenout, poučit se z toho. A nohama hraju rád. Je to moderní trend, rád spoluhráčům pomůžu.“

FOTO: Lovci jsou pátí, Brno sestřelilo duo Kupa - Trkovský

V hledišti často fandí rodiče, chomutovský brankář je ale prý nevnímá. „Je fajn, že jezdí i ven, ale já se soustředím hlavně sám na sebe, abych nechyboval a kamarádům v poli pomohl.“ Do kasy zatím za čistá konta platit nemusel. „Zatím po mně nic nechtěli, ale možná se to změní,“ culí se.

Výhru s čistým kontem si připsalo také Štětí, které doma přejelo 3:0 Neratovice. „Výhra nad druhým celkem tabulky udělala fanouškům velkou radost. Mužstvo odvedlo kvalitní práci, kdybychom využili i další šance, mohli jsme vyhrát ještě větším rozdílem,“ pochvaloval si šéf klubu Milan Plíšek.

Štětí bylo od úvodu lepší, hosté se dočkali příležitostí až v závěru poločasu. Hned po změně stran ale přišla domácí pojistka z penalty, Neratovice šly navíc vzápětí do deseti. Síly se sice vyrovnaly po vyloučení domácího Škody, přesto přidal před koncem třetí gól Vokoun. „Jemu jsme gól po dlouhém půstu opravdu hodně přáli,“ těšil se Plíšek.

Výhra Štětí pomohla Mostu, který po výhře 6:0 v Rakovníku navýšil náskok na čele už na čtyři body. Louny zdolaly Brandýs 2:1.