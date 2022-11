„Vítězství výborné, ale místo toho, aby nám rychlé vedení psychicky pomohlo a zápas jsme zvládli v klidu, tak nám to spíše uškodilo. Uspokojilo nás vedení, soupeř naopak začal být důraznější v napadání. My jsme byli bez pohybu, neaktivní, ztráceli jsme míče. Soupeř toho využil ke snížení o jednu branku. Naštěstí jsme se včas vzpamatovali, i když ještě deset minut ve druhé půli jsme byli nervózní, trvalo nám chvíli, než jsme se dostali do obrátek. Čtvrtý gól nás uklidnil a pak jsme to již zvládli,“ pochvaloval si Martin Jánošík, kouč České Lípy.

FOTO: Brozany po šesti zápasech bez bodu. Ze Severočechů slaví jen Arma

Nováček z Vilémova doma po změně stran zkolaboval. Neratovice mu totiž ve druhém poločase nasázely za stavu 2:1 šest branek a slavily na severu Čech drtivou výhru 7:2.

„Po Štětí nám na naší velkou marodku přibyl i náš „motor“ Tonda Zima a v utkání to bylo hrozně znát. Soupeř byl po celé utkání dominantní, byli jsme pod velkým tlakem, ale dařilo se nám pozorně bránit, a to, že jsme v 51. minutě vedli 2:1 byl takový fotbalový zázrak, který ale rychle zmizel. Hosté nám rychle vstřelili tři branky, otočili stav a pro nás byl zbytek utkání už jen trápením. V závěru nás ještě hosté třemi brankami dodělali. Do toho se zranili i Jirchář s Demeterem, a tak na poslední kolo nás budou muset, jako proti Neratovicím, opět doplnit i kluci z rezervního týmu, za což jim děkuji,“ konstatoval Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Dvanáctá výhra v řadě! Lovosice složily Frýdek o deset

Počtvrté v řadě nevyhrály Louny, které doma hostily druhý Újezd Praha. Svěřenci kouč Klíče nakonec uhráli remízu 1:1. Louny od 30. minuty po brance Valeše prohrávaly, tři minuty před konce jim plichtu zachránil Šimeček.

Naopak cenné vítězství 3:0 ze hřiště rezervy Admiry Praha veze Štětí. „Přijeli jsme s tím, že potřebujeme získat třibody. Do utkání jsme vstoupili dobře a dali jsme dva góly do poločasu, což nám velmi pomohlo a zbytek zápasu jsme si pak pohlídali,“ řekl útočník Štětí Jiří Vokoun.

FC Chomutov měl už v pátek hrát s Libiší, ale nepříznivé počasí, kdy po celý den pršelo, duel odložilo. Náhradním termínem je tak úterý 8. listopadu. Zápas v Chomutově pod umělým osvětlením startuje v 19.00.