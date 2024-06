Cennou remízu 1:1 urvalo Štětí na půdě divizního lídra z Chomutova. Ten se díky další ztrátě propadl na druhé místo, předskočili ho Kladno. Chomutov má však ještě jednu dohrávku k dobru.

Zápas Chomutova se Štětím. | Foto: Ladislav Chlíbek

„Odehráli jsme tady dobrý zápas, za ten bod jsme strašně rádi,“ řekl spokojený Michal Obrtlík, zkušený obránce SK Štětí.

Zdroj: SK Štětí

Hosté šli do vedení po pěti minutách. „Začali jsme dobře a byli v úvodu aktivní. Měli jsme tam nějaké rohy. Pak jsme dobře zahráli standardku, skvěle to tam zavřel Filip Zezula a dostal nás do vedení,“ pokračoval.

Domácí byli zaskočeni, přesto do poločasu dokázali vyrovnat. „Po půl hodině hry jsme špatně vyřešili situaci uprostřed hřiště. Chomutov podnikl brejk, Kopta tam vyřešil zkušeně akci jeden na jednoho. Byla z toho penalta, kterou domácí jasně proměnili,“ smutnil Obrtlík.

Po změně stran se Štětí více stáhlo, soustředilo se na defenzivu. Chomutov se hnal za vedoucí brankou. Tlak domácích ale hosté ustáli. „Ve druhém poločase nás zmáčkli. Dvě dobré šance měl Doleček, byly tam pak další nebezpečné střely. Všechno jsme ale ustáli. Sami jsme tam měli dvě, tři brejkové situace. Škoda, že jsme je dobře nevyřešili,“ poznamenal.

Štětí má jistotu, že letošní divizní sezonu zakončí na třináctém místě. Sezonu zakončí domácím zápasem proti Ostrovu. „Chceme se rozloučit vítězně a pomalu se připravovat na další sezonu. Pozitivní je, že se nám vrací kluci po zranění. Jak Tomáš Sůra, tak Tomáš Mikina. Kádr pak chceme určitě doplnit,“ dodal Michal Obrtlík.