Svěřenci Josefa Jarolíma přitom vedli už 2:0, domácí ale dokázali ještě do poločasu srovnat. Přesto se Štětí ještě třikrát dostalo do vedení, po gólu Jiřího Vokouna pět minut před koncem už se hosté možná i viděli s druhou letošní soutěžní výhrou. Jenže v 88. minutě srovnal Kubík, Chomutovští nakonec ovládli i penaltovou loterii a Štětí tak zůstal jen bod. Nepomohl ani hattrick Miroslava Müllera, ani dvě branky kanonýra Vokouna.

„Před zápasem bychom výsledek určitě brali, ale po utkání je to málo. Měli jsme na vítězství. Téměř celý zápas jsme vedli, měli jsme více ze hry a domácí přehrávali. Ti bohužel využili každé naše zaváhání,“ řekl po utkání zklamaný šéf poraženého klubu Milan Plíšek. Jeho celek se musel vyrovnat s nucenou pauzou brankáře Sailera, jenž byl v minulém kole vyloučen. „Pavlovi Farymu nelze nic vyčítat. Byl hozen do vody a popral se s tím dle možností,“ vyloučil Plíšek, že by měla štětská dvojka podíl na některé z pěti inkasovaných branek.

„Celkově jsme hráli velice dobře a favorita jsme zaskočili. Ač byli domácí bez svého lídra Patrika Gedeona, nakonec byli rádi, že se jim povedlo na poslední chvíli vyrovnat,“ uzavřel.

Fotbal, Divize B, 8. kolo:

Chomutov – SK Štětí 6:5 pen (2:3, 5:5, -5:4pen)

Branky: 42. Dolechek, 44. Šourek, 46. Svoboda, 78. Chaloupka, 88. Kubík – 8., 45. a 71. Müller, 26. a 85. Vokoun.

Rozhodčí: Míč. ŽK: 0:4. Hráno bez diváků.

Štětí: Fary – Čada, Slanička, Polák, Janovský – Brůža, Vokoun (89. Hamada), Neuman, Belák (81. Vacek), Mencl (65. Pícha) – Müller