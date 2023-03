Čtyři zápasy, čtyři porážky. Fotbalistům Štětí se na jaře zatím nedaří. I přes dobrý výkon podlehli v Chomutově 1:3.

Chomutov doma porazil Štětí 3:1. | Foto: Ladislav Chlíbek

Hrající trenér Štětí Michal Obrtlík byl hodně zachmuřený. Do základu sice mohl využít hned dvě nové posily, navrátilce Alberovského, jenž přišel z teplické rezervy, a korejského stopera Kima, který přišel z Velvar, ani to ale k prvnímu jarnímu bodovému zisku nevedlo.

„Úvod zápasu byl vyrovnaný, ale po půl hodině hry jsme soupeři klasicky po naší chybě darovali první gól,“ kroutil Obrtlík hlavou nad minelou novice Kima. „Asi to měl řešit trochu lépe, ale jinak zrovna on odehrál velmi solidní utkání,“ zastával se trenér nové defenzivní akvizice. „Po inkasovaném gólu jsme se snažili hrát hodně nahoru, domácí jsme i přehrávali, ale po přestávce z první standardky nesmyslně nepokryjeme hráče, ačkoliv máme určené, kdo koho má, nicméně ty povinnosti si zkrátka neplníme,“ pokrčil zklamaně rameny.

Štětí nakopla trefa na 2:1, jenže příležitosti k vyrovnání nevyužilo. „Myslím, že kdybychom v této fázi srovnali, tak jsme zápas možná i otočili, nicméně příležitosti jsme neproměnili a v poslední minutě jsme inkasovali zase po hloupé chybě třetí gól. Nemohu být spokojený s přístupem některých hráčů. Zejména do ofenzivy potřebujeme hru zrychlit a musíme plnit věci, které si řekneme před zápasem, protože zatím toho nejsme schopní a doplácíme na to. Pro nás to jsou ztracené body, protože Chomutov byl určitě soupeřem, se kterým se dalo hrát a dal se porazit. Chtěli jsme se trochu psychicky připravit na těžké utkání s Libiší,“ dodal Obrtlík.