Hlavně se nedostat do zbytečných problémů, přejí si ve Štětí

U aktuálně devátého celku Divize B panuje spokojenost. A vedení klubu doufá, že vydrží i během jara. „Ideální by bylo, dohrát to v klidném středu tabulky. Hlavně se nechceme dostat do nějakých problémů se záchranou,“ přál si manažer klubu Milan Plíšek.

Ten mohl být se zimní přípravou spokojený. Štětí ji zakončilo s bilancí čtyř výher, jedné remízy a dvou porážek, nutno však dodat, že padlo s Teplicemi B, které hrají ČFL, a s juniorkou Dukly Praha. „Překvapilo mě, jakým rozdílem jsme porazili týmy z krajského přeboru či I. A třídy," podivoval se šéf Štětí. To si v generálce pozvalo Horní Jiřetín, a ačkoliv soupeř hraje o soutěž níž, drtivou výhru 9:0 asi čekal málokdo. Stejně tak mnohé překvapila jasná dominance 8:2 v derby nad Litoměřickem, které okupuje horní patra krajského přeboru. Štětí kromě přípravných duelů absolvovalo také soustředění ve Sloupu v Čechách, kádr mnoha změn nedoznal. „Asi nejvýraznější přesun jsme zaznamenali v realizačním týmu, kde na pozici vedoucího klubu přišel David Lisec z Roudnice," prozradil Plíšek. „V hráčském kádru stojí za zmínku asi jen odchod Miroslava Müllera, staronovou tváří je Filip Turek, který se vrací po delším zranění," dodal k soupisce. Štětí bude tradičně spoléhat na střelecký um Jiřího Vokouna, jenž je se sedmi brankami nejlepším klubovým kanonýrem probíhajícího ročníku. Že mu prach přes zimu nezvlhl potvrdil hattrickem v generálce.

