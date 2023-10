Speciální zápas to byl pro chomutovského trenéra Tomáše Smolu, který je odchovancem právě Loun. V prvním poločase se stovky přihlížejících gólu nedočkaly. Přesné trefy přišly po obrátce stran, kdy se v 63. minutě prosadil Dominik Nobst a šest minut před závěrečným hvizdem Filip Krása.

Chomutov zažívá povedenou sezonu, ze 27 bodů získal 23 a drží si neporazitelnost. Opačná nálada panuje v Lounech, které jsou po devíti kolech nového ročníku na předposledním místě tabulky Divize B.

Rozhodl smolný vlastenec. Nezkušenost, hlesl zklamaný Knapík

„Bylo to těžké utkání hlavně kvůli tomu, že to bylo derby. Oba týmy byly nahecované a chtěly se ukázat. Přišlo hodně diváků, hrálo se pod světlama a byla hezká atmosféra. První poločas se nám nedařilo a nemohli jsme se vůbec dostat do hry. Louny měly i nějaké šance, ze kterých nás mohly potrestat. Jsme rádi, že jsme první poločas udrželi a že jsme to v tom druhém zvládli a že máme tři body,“ vyjádřil se chomutovský střelec Dominik Nobst, jehož soubor čeká za týden silné Kladno.

ŠTĚTÍ BEZ BODU

Naprázdno doma vyšlo fotbalové Štětí, které tentokrát hostilo nepříjemný pražský Meteor a bez vstřelené branky nakonec kapitulovalo 0:2. Hosté vždy nepříjemně uštkli v závěrech obou poločasů, nejdříve ve 39. minutě otevřel střelecký účet Derkach a v 81. minutě ho uzavřel Dvořák z pokutového kopu.

„Z naší strany první poločas přinesl ustrašený a zakřiknutý výkon. Hosté vycítili, že nejsme ve své kůži a dokázali do změny stran získat jednobrankové vedení,“ popsal hrající kouč Štětí a zadák Michal Obrtlík s tím, že do druhé pětačtyřicetiminutovky šli domácí se změnami v sestavě.

Hajný ploskovický revír pohlídal. Škodnou z Křešic si udělal na cibulce se šesti

„Na trávník vyběhli dva hráči spíše ofenzivnějšího ladění a dvacet minut se zdálo, že se můžeme dočkat alespoň vyrovnání. Bohužel, nestalo se a v závěru utkání jsme si žádnou výraznější převahu nezískali,“ mrzelo štětského trenéra.

Toho navíc rozladila i další věc. „Soupeř velmi často polehával na zemi a hru zdržoval. Na druhou stranu mu nejde upřít snahu v zakládání rychlých protiútoků, které vyvrcholily penaltou a gólem na konečných 0:2,“ dodal Obrtlík, jehož celek tak teď tíží dvě porážky v řadě. Za týden se to může změnit s béčkem pražské Admiry.

Suma sumárum, má za sebou divize přesně devět kol nové sezony. Chomutov si trůní na vedoucí příčce a začíná utíkat pelotonu pronásledovatelů, když druhý pražský Újezd na něj ztrácí čtyři body. Překvapením sezony byl rozjezd Štětí, kterému teď lehce došel benzín a je s šestnácti body sedmé. Řeč už šla o Lounech, které se trápí a v divizním pořadí jsou se ziskem pouhých pěti bodů předposlední. Horší jsou jen Nespeky.