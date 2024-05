Konečně se na jaře dočkali prvního vstřeleného gólu na domácí půdě, přesto to na výhru nestačilo. Fotbalisté Štětí proti rezervě pražské Admiry odehráli hlavně ve druhém poločase dobrou partii. Utkání dvou sousedů v tabulce ale skončilo remízou 1:1.

Štětí doma porazilo Louny 2:1. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Proti Admiře jsme neodehráli vůbec špatné utkání. Začali jsme poměrně aktivně, do koncovky jsme se ale dostávali hodně komplikovaně. Naopak Admira tam měl po naší nedůslednosti dvě velké šance. Tam nás podržel brankář Vašek Čížek,“ začal s hodnocením Michal Obrtlík, aktuálně hrající asistent SK Štětí.

Po změně stran nastoupili domácí ve velkém stylu, hosty zatlačili a přicházely šance. „Po křídelní akci tam byla obrovská šance, po hodině hry nás dostal do vedení Zezula. Vše vyvrcholilo další stoprocentní šancí, kterou měl Jirka Alberovský,“ pokračoval Obrtlík.

Místo navýšení náskoku se ale radovala Admira, která vyrovnala z penalty. „Byl tam jeden nákop, nechali jsme to spadnout v šestnáctce a prostě to špatně vyřešili. Podle mě to bylo přísné. V poslední minutě jsme mohli vyhrát, byla tam standardní situace. Ale brankář Admiry tam chytil jasný gól,“ zakroutil hlavou.

Štětí je v divizní tabulce na třináctém místě a odmítlo možnost přeskočit právě dvanáctou Admiru. „Víme, v jaké pozici se nacházíme a o co hrajeme. Na Nespeky tam máme menší bodový polštář. Chceme udělat maximálně 32 bodů. Nikdo neví, zda budou padat čtyři týmy. Nejradši bychom samozřejmě skončili minimálně dvanáctí,“ má jasno Obrtlík.

Tým z Litoměřicka aktuálně trápí velmi úzký kádr, kterého kosí marodka. „Už čtvrtý zápas hrajeme prakticky v jedenácti lidech. Vypadlo nám pět kluků, navíc na delší dobu. Ale to je prostě fotbal,“ pokrčil rameny.

Posilu hlásí Štětí v realizačním týmu. „Chtěli jsme dát týmu nějaký impuls, takže jsme se rozhodli angažovat na pozici trenéra Radka Lilka. Já stále ještě hraji a ze hřiště vidím určité situace jinak. Věřím, že nám Radek dokáže pomoct a přinese na fotbal jiný pohled. Věříme v záchranu a v létě uvidíme co bude dál. Už teď ale řešíme případné posily,“ dodal Michal Obrtlík.