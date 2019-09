Čtvrtý zápas, čtvrtá prohra. Fotbalistům Štětí úvod sezóny v divizi nevychází a na první body stále čekají. V domácím prostředí podlehli 1:2 i Ostrovu.

Oba celky, které ještě v základní hrací době nevyhrály, začaly aktivně na první branku si ale diváci museli počkat až do závěru první půle. To už stál mezi třemi tyčemi místo Kysely, který si při své letošní premiéře nejspíš zlomil ruku, Jelínek, jehož pokořil gólem do šatny Vrba. Po hodině hry upadl ve vápně Psohlavec a sám nařízenou penaltu proměnil, na druhé straně sudí několik sporných zákroků pro změnu pustil.

Hned vzápětí mohl snížit Vacek, jenže přestřelil odkrytou branku, vše vzal tak do své správy Vokoun, který o chvilku později vykřesal naději. I přes zjevnou snahu se už ale Štětí vyrovnání nedočkalo, i proto, že čtvrt hodiny před koncem musel pod sprchy po druhé žluté kartě Slanička.

„Zápas jsme si prohráli sami. Dopouštěli jsme se velkého množství nepřesných přihrávek, v první půli jsme prakticky nevystřelili na branku,“ hodnotil šéf klubu Milan Plíšek. „Nezachytili jsme ani úvod druhého poločasu a soupeř nám odskočil do dvoubrankového náskoku. Po brance na 1:2 jsme se nadechovali k náporu, ten ale zbrzdilo vyloučení Slaničky. Šancí jsme si během zápasu vytvořili minimum,“ dodal zklamaně.

Štětí tak zůstává jediným týmem, který je v Divizi B stále bez bodu.

Fotbal, Divize B, 4. kolo

Štětí – Ostrov 1:2 (0:1).

Branky: 63. Vokoun – 45. Vrba, 59. Psohlavec (pen).

Rozhodčí: Vokoun. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (75. Slanička). Diváci: 150.

Štětí: Kysela (37. Jelínek) – Kala, Ransdorf, Slanička, Vacek – Belák (80. Podhorský), Neuman, Vokoun, Prieložný, Slavíček – Brandejs (46. Brůža)