„Stál proti nám silný soupeř, za mne adept číslo jedna na postup do třetí ligy, se kterým jsme sahali na body, bohužel rozhodly standardní situace. Rozhodující branku jsme inkasovali po rohu v nastavení. Kompletně jsme překopali osu týmu, která má nyní zápas od zápas rostoucí výkonnost. Nutně už potřebujeme bodovat a já věřím, že to v utkáních v Kosmonosech a doma s Českou Lípou zlomíme. Hráčům nemáme opět co moc vytknout, jen to důležité bodové vyjádření nám chybí. Věřím, že to už přijde,“ neskládá zbraně Vlastimil Chod, kouč Vilémova.