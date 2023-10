„Vstup do utkání jsme neměli špatný, byli jsme pohyblivější, dřív u balonu, kvalitnější na míči, bohužel jsme nevyřešili dobře některé situace. První gól jsme soupeři darovali z penalty, kdy jsme byli příliš naivní, při druhém chtěli hosté určitě centrovat, ale skončilo to v bráně,“ krčil rameny po utkání Obrtlík. „Poté jsme byli aktivnější, měli jsme další šance, ale proměnili jsme jen jednu. Nebylo nám zkrátka přáno dát druhý gól,“ litoval.

Divizní fotbalisté FC Chomutov si drží neporazitelnost i po třinácti odehraných kolech, když v sobotu na svém stadionu vyprovodili Brandýs nad Labem 5:1 a stále si tak s dostatečným náskokem devíti bodů drží vedoucí postavení v tabulce Divize B.

Na jasném vítězství domácích fotbalistů se podílelo hned pět různých střelců. Tradiční kanonýr Jan Kopta se poprvé prosadil ve 27. minutě. O tři minuty později zvyšoval Filip Schreiner a těsně před koncem poločasu dostal Chomutov do tříbrankového vedení kapitán Vojtěch Kubík. Přesně po hodině hry už byl náskok čtyřgólový díky přesné ráně Tomáše Jánošíka. Hosté poté snížili z nařízené penalty, ale to chomutovské borce nerozhodilo a v 90. minutě servíroval nepopulárního bůra Dominik Nobst.

„Skóre to nenaznačuje, ale byl to náročný zápas na mokrém terénu, takže si o to více výhry cením, nerodila se úplně snadno. Nakonec jsem rád, že se střelecká síla rozprostřela na více kluků a tím jsme ukázali týmovou sílu směrem dopředu,“ těšilo chomutovského trenéra Tomáše Smolu.

Špatné Dušníky spasil blesk z čistého nebe

Svěřenci trenérů Smoly a Doksanského se představí doma i v nadcházejícím víkendu, kdy budou v sobotu 4. listopadu hostit Ostrov (10.15).

Z bludného kruhu porážek se nedaří vybřednout fotbalistům Loun, které už nově vede trenér Pavel Schettl. V tomto víkendu se Louny jako předposlední celek tabulky střetly s posledním Nespeky a byla z toho těsná prohra 1:2. Domácím ke vstřelení dvou branek stačilo úvodních dvaadvacet minut. Louny se prosadily přesně po hodině hry, kdy snižoval Štěpánek, ale více ze střeleckého umění už neukázaly. Nespeky se tak dotáhly na pět bodů, stejně jako mají Louny a začíná boj o život!