Mostečanům tak stačí ve zbývajících dvou duelech sezony získat jediný bod a jsou jasnými vítězi Divize B. V sobotu jim k tomu napomohly i výsledky pronásledovatelů, když druhé Neratovice selhaly 0:1 na pražské Aritmě a třetí Česká Lípa jen remízovala 3:3 se Štětím.

Baníkovce dvěma góly táhl kanonýr Jan Kopta, jednou se prosadil Marek Opluštil. Za týden míří FK Baník Most-Souš k derby do Loun a sezonu zakončí doma v souboji se Slaným. „Bylo to obrovsky důležité vítězství, protože všichni víme, že už nám chybí jen bod k tomu, abychom postoupili, což byl náš cíl. Já jsem strašně spokojený, je to paráda,“ zářil dvougólový mostecký snajpr Jan Kopta.

Před fotbalem dostala přednost přítelkyně. Teď dal Bláža deset gólů v zápase

Fotbalisté sedmého Štětí se dokázali vytáhnout na třetí tým tabulky z České Lípy, která platí za nepříjemného soupeře. Na Arsenalu se diváci v příjemném počasí nenudili a viděli přestřelku, která skončila remízou 3:3.

„Na divizi to byl kvalitní zápas, hodně nadprůměrný. Troufám si říct, že jsme si určitě zasloužili bod. My jsme měli více šancí než Česká Lípa. Hráli jsme aktivně, s nasazením a je jen škoda, že jsme přijeli v menším počtu. Z bodu jsem spokojený, ale i s výkonem týmu,“ hodnotil trenér SK Štětí Josef Jarolím. Domácí kouč Martin Jánošík o spokojenosti nemluvil vůbec.

„Vstup do zápasu absolutně katastrofální, velký útlum. V dalších minutách se to zlepšilo a my jsme se dostali do utkání. Zápas jsme otočili, jenže místo toho, abychom hráli s klidem a v pohodě, tak necháme soupeři hodně šancí a on vyrovnal. My jsme pak nějakou vůlí dali v samém závěru třetí gól. Trestuhodně jsme si nechali v poslední nastavené minutě dát vyrovnávající gól. Je to prostě naše naivita a spousta chyb v utkání.“

Dva těžké soupeře mají v kopačkách divizní fotbalisté FC Chomutov. Před týdnem prohráli na půdě druhých Neratovic 0:3, tentokrát doma nestačili na nepříjemný Český Brod, který si odvezl tři body za hubenou výhru 1:0.

FOTO: Brozany mají bod. Třetiligové drama graduje. Rozhodne derniéra

Českobrodským v Chomutově stačilo k jediné brance zápasu osm minut, když se prosadil Aleš Moravec. „Z naší strany opravdu smolný zápas. Brzy jsme inkasovali, ale stále byl dostatek času s výsledkem ještě něco udělat. Nějaké příležitosti jsme měli, ale bohužel jsme vyšli naprázdno. Doma bysme měli bodovat,“ mrzelo chomutovského trenéra Miroslava Pavlova.

Přesný centr Dana Dostála a gólové zakončení Dominika Šíma. Jediná akce rozhodla zápas divize B mezi Kladnem a Louny. Domácí nakonec udrželi nulu a v tabulce si připsali tři body. „Nedávali jsme šance a k tomu ty standardky včetně dlouhých autů. Těch měl soupeř moc. Také se mi nelíbil začátek druhé půle, kdy na nás začali hrát jinak a my nezareagovali dobře. Naštěstí jsme se z toho dostali a pak už jsme byli lepší. Vzadu jsme udrželi nulu, toho si cením,“ hodnotil kouč Kladna Jan Procházka.

DIVIZE C: VELKÉ HAMRY ŘÁDILY

Fotbalisté Velkých Hamrů doma hostili Poříčany a vypráskali je vysoko 6:1, když už v poločase vedli jasně 4:0.

„Spravili jsme si chuť po včerejší prohře béčka. Rozhodl nástup do utkání, když jsme velmi brzy vedli 2:0. Vstup do utkání potvrdil, že kluci věděli, o co se hraje. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. A za tohoto jasného vedení byly Poříčany zalezlý a vůbec nechtěli hrát. Bylo to na jednu branku, jak ukazuje výsledek, byli jsme jasně lepší a to jsme ještě dost šancí založili. S dnešním výkonem jsem naprosto spokojený,“ řekl hamerský kouč Zdeněk Bryscejn.