„Nebyl to extra hezký fotbal, ale my jsi si to chtěli pojistit a slavit, což se nám nakonec povedlo. Jsem rád, že poslední zápas si už můžeme užít bez stresu,“ hodnotil mostecký útočník Jan Kopta, kterého za týden čeká s týmem domácí rozlučka se Slaným.

Skvělou domácí rozlučku si přichystalo pro fanoušky Štětí, které rozprášilo Dobříš 6:0. Dvě branky vstřelil tradiční střelec Jiří Vokoun, stejnou porci přidal Rudolf Slanička, zbytek obstarali Marek Polák a výstavní dalekonosnou ranou Muamer Mešič.

„Rozlučka s fanoušky vyšla na jedničku. Výhra 6:0 je nejenom nejvyšší výhrou v letošním ročníku, ale i fotbal se musel divákům líbit,“ pochvaloval si šéf štětského klubu Milan Plíšek. „Hrálo se otevřeně, obě mužstva chtěla hlavně útočit a střílet góly. Nám to ale šlo mnohem lépe, rozhodnuto bylo už v první půli,“ pokračoval. „Výsledek je ale pro hosty poněkud krutý. Hlavně po změně stran měli několik jasných loženek, ale doplatili na koncovku.“

Bod vybojovali na trávníku pražské Aritmy fotbalisté Chomutova. „Byl to zápas tuhých obran. Takové to střetnutí, kdy každá chyba může rozhodnout. Nakonec jsme asi s bodem spokojení,“ řekl chomutovský kouč Miroslav Pavlov.

Povinné tři body přivezla Česká Lípa, která na půdě Březové vyhrála jednoznačně 3:0. Dvakrát se trefil Kazda, jednu branku obstaral Šíma. „Výsledek vypadá jednoznačně, často to tak vypadalo na hřišti. Byli jsme lepší, pro větší klid jsme mohli dát daleko více branek. Pokud domácí mohli a snažili, tak nás trochu zlobili. Ale celkově jsme to měli pod kontrolou a splnili si vlastně povinnost,“ hodnotil utkání Martin Jánošík, trenér českolipského Arsenalu.

Česká Lípa má jistotu třetího místa, o to druhé bude v posledním kole bojovat na domácím hřišti proti Neratovicím.

DIVIZE C: HAMRŮM BODY VYSTŘELIL ŽITKA

Náročný duel mají za sebou fotbalisté Velkých Hamrů, kteří cestovali do Vysokého Mýta. Tam jim tři body vystřelil v 70. minutě Patrik Žitka.

„Pro nás je to velmi cenné vítězství. My máme jisté cenné místo, takže do posledního, domácího zápasu, který hrajeme příští víkend doma můžeme jít v klidu. Cíl sezóny jsme splnili. V každé sezóně jsou zápasy těžké a ty, ve kterých to jde samo. Dnes ve Vysokém Mýtě to byl mimořádný, týmový výkon. Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme se do zápasu vrátili. Za stavu 3:2 byla z našeho týmu cítit obrovská síla, že to nechce dát. Pochvalu si zaslouží všichni,“ hodnotil spokojeně asistent trenéra Velkých Hamrů Rudolf Říha.