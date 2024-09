/OSOBNOST DENÍKU/ Vynikajícím způsobem vstoupili do nového sezony fotbalisté…

Odchovanec fotbalu v Kralupech nad Vltavou věří, že by se právě on mohl stát střeleckým lídrem skromného celku z Litoměřicka. „Byl bych rád, kdyby mě kluci z týmu považovali za lídra. Myslím si, že jsem na to připraven,“ prohlásil Alberovský v rozhovoru pro Deník.

Přední Kopaninu jste porazili 4:0. Jak byste celý zápas zhodnotil?

Po prohře sAdmirou jsme si šli pro výhru. Od začátku až do konce zápasu jsme měli kontrolu nad celým utkáním. Už ve čtrnácté minutě jsme se ujali vedení, měli jsme dobrý vstup do utkání.

Vy jste dal hattrick, jak vaše branky vypadaly?

První gól padl po přímém kopu, druhý gól byl po nacvičeném signálu a třetí jsem vstřelil netradičně hlavou.

close info Zdroj: soukromý archiv Jiřího Alberovského zoom_in Jiří Alberovský je ve Štětí zatím spokojený.Co klubová kasa? Budete do ní muset přispět?

Nějaká pokuta tam určitě bude, musím navíc zajistit občerstvení pro celou kabinu.

Po šesti zápasech máte devět bodů. Jak hodnotíte vstup do sezony?

Získaných devět bodů připisuji tvrdé práci, vstup do sezóny je vždy nejdůležitější. Myslím si, že náš vstup nebyl zase tak špatný.

Jaké ambice má Štětí v této sezoně?

Naše ambice jsou hrát v klidu střed tabulky

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v šesti letech v Junioru Kralupy.

Štětí marně hledá typického kanonýra. Vy jste si tak trochu řekl o nominaci na tohle místo. Co vy na to?

Samozřejmě bych se tomuhle místu nebránil, byl bych rád, kdyby mě kluci z týmu považovali za lídra. Myslím si, že jsem připraven nést takovou zodpovědnost.

Sestřih utkání Štětí - Přední Kopanina. | Video: se svolením SK Štětí

Je vám 21 let. Jaké máte fotbalové sny a cíle?

Tak moje fotbalové sny a ambice jsou nejvyšší co to jde, rád bych si zahrál první ligu. Nic není nemožné, jsem mladý a času je ještě dost.

Jak jste se vůbec dostal do Štětí?

Do Štětí jsem se dostal poté, co mě kontaktoval trenér Michal Obrtlík. Zatím jsem v týmu spokojený.

Jaká je podle vás úroveň čtvrté nejvyšší soutěže, kterou hrajete?

Myslím si, že tahle soutěž je rozmanitá ale zároveň vyrovnaná. Občas je to více o soubojích než o fotbale.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Už od malička fandím Spartě.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Ještě stále studuji. Ve volném čase se věnuji mé přítelkyni nebo chodím na procházky se psem. Občas si zahraju hry na playstationu.