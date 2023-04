Těsnou porážku 1:2 na hřišti vedoucí Viktorie Žižkov zaznamenaly Brozany. „Do konce bylo o co hrát, ale Žižkov je úplně jinde, než zbytek soutěže. My bohužel bojujeme s úzkým kádrem, když už střídáme, tak to musí být,“ řekl asistent hostujícího trenéra Jiří Šmidrkal. „Domácí ale samozřejmě byli lepší, šance jsme jim opět sami darovali, je to škoda. Celkově ale, krom toho, že jsme bez bodu, můžeme být spokojení,“ dodal.

Předonín odmítl pokračovat. V Travčicích se nedohrálo

Hořkou porážku 1:6 v Živanicích musela skousnout rezerva Teplic, která tak prodloužila sérii proher. „Jsem opravdu hodně zklamaný a naštvaný, jakým způsobem jsme se v Živanicích prezentovali. V posledních 20 minutách jsme zcela vypadli z role a dopustili herní a výsledkový kolaps. Zápas musíme v maximální intenzitě odmakat a odjezdit po celých 90 minut,“ řekl trenér teplické rezervy Ladislav Jamrich.

Ani gól, i přes řadu vyložených šancí na obou stranách, neviděli diváci v Jablonci v souboji domácího béčka s rezervou Hradce Králové. „Jsem spokojený s předvedenou hrou. Měli jsme dost šancí, kluci hráli dobře. Vítězství by asi bylo zasloužené, ale Hradec dobře bránil. Bod bereme, i když nás mrzí, že jsme neproměnili šance,“ řekl domácí trenér Benjamin Vomáčka.