Litoměřice /ROZHOVOR/ - Fotbalisté Litoměřicka mají nového kouče. Zdeněk Hašek se na nepříliš úspěšný podzim neohlíží.

Zdeněk Hašek // SK Kladno - Sokol Hostouň 1:2, Divize B, 28. 9. 2018 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Dnešní první trénink zimní přípravy fotbalistů Litoměřicka povede nový kouč. Zkušený trenér Zdeněk Hašek má za sebou řadu úspěchů, podaří se mu pozvednout i Litoměřicko?

Podle vašeho trenérského profilu jste expertem na ČFL, jaké cíle máte s Litoměřickem?

Je pravda, že v ČFL mám odtrénováno okolo deseti sezón, ale každý ročník je jiný, a proto je to zajímavé a nevyzpytatelné. Litoměřicko se po rozkoukávání v ČFL dostalo řekl bych do slepé uličky, a tak se rozhodlo něco změnit. Jsem rád, že mě oslovilo a to proto, že koncepce, jakým směrem se má dospělý fotbal vydat se mi zalíbila. Věřím, že to všichni myslí vážně a pro úspěch udělají maximum. Konkrétně můj krátkodobý cíl je sestavit mužstvo, kterému mohu vtisknout určitý rukopis, z kvality v tréninkovém procesu se odrazit k lepším výkonům a následně postavení v tabulce. Dlouhodobý cíl je sestavení týmu, který bude hrát na špici ČFL.

To se v posledních letech nedařilo a Litoměřicko hrálo spíše ve spodních patrech tabulky, čím to může být?

Nekoncepční práce, nejednotná filozofie vedení mužstva, častá výměna trenérů, velká fluktuace hráčů, ale těch věcí je více. Spíše se budeme dívat dopředu, protože to, co bylo už nezměníme. Já věřím, že se z toho všichni poučili. Začínáme na nové startovní čáře, kde jsou jasně rozdělené pravomoci všem, kteří mají, co dočinění s chodem A týmu. Nebude to lehké, ale je to o práci a chuti. Nesmíme propadat jak skepsi, když se nebude chvíli dařit, tak obráceně euforii z jednorázových úspěchů. Je to běh na delší vzdálenost.

Na co byste pro jarní část nalákal diváky, kterých v Litoměřicích příliš nechodí?

Myslím, že to není jen problém Litoměřic, ale určitě je potřeba o každého fanouška zabojovat. Lidé si najdou cestu na stadión, když vidí, že hráči se vydají a udělají pro výhru maximum. Když jsou v tabulce na špici, když si z hráčů mohou udělat své oblíbence. Potřebují vědět, že všichni pro klub makají na 100 % i když nejsou odchovanci. Jsem přesvědčen, že sportovní fanoušek v Litoměřicích to chápe, proto chodí v hojném počtu na hokej a náš úkol je hrát tak, aby jim stálo za to obětovat čas tím, že půjdou na fotbal.

Co víte o současném FK Litoměřicko? Sledoval jste jej v sezóně?

Historii jen okrajově, ale určitě ji nastuduji, protože každý hráč a trenér by měl vědět kde působí. Současnost myslím znám dobře. Neznám trenéra, který by nesledoval klub, kde má své známé, kolegy či hráče které již trénoval.

Kdy přišla nabídka a jak dlouho jste nad ní váhal?

Nabídka přišla po skončení podzimní části. Váhal jsem dlouho, protože jsem odcházel z klubu, kde fungovala kabina a práce byla radostí.

Přicházíte z divizní Hostouně, kde jste v polovině soutěže opustil lídra tabulky, není vám nedokončené mise líto?

Lhal bych, kdybych řekl, že mi určitých věcí líto není. Prostě jsem se rozhodl, protože jsem měl k tomu své důvody. Hráčům jsem poděkoval za skvělou práci, fanouškům jsem snad po dobu mého působení udělal i radost a určitě na Sokol nezapomenu. Dal jsem do klubu a týmu maximum, a to po všech stránkách. Každý tým má svůj strop a já myslím, že v tomto složení jsme dosáhli vrcholu. Mužstvo jsem přebíral v situaci, kdy bylo těsně nad sestupovým umístěním a s kádrem, který potřeboval okysličit. První rok jsme skončili druzí a letos po podzimu Hostouň vede svoji skupinu, a to s kádrem, kde je hodně hráčů, pro které je to první sezóna v divizi.

Nedá mi nezeptat se, podle kolegů z Kladna jsou v Hostouni vaším rozhodnutím nepříjemně zaskočení, jak to vidíte vy?

Když někdo odchází, a ten druhý to nechce, je vždy v rozchodu hořkost. Nemá však cenu se v tom více babrat, já mám a budu mít v hlavě to hezké, co jsme společně prožili a nenechám si to ničím zkazit.

Jak byste se popsal jako trenér?

Těžko říct, spíše řeknu, co po vyžaduji po hráčích. Charakter, pracovitost, pokoru, práci s detailem, soustředěnost, komunikaci, vůli po vítězství. Chci, aby moji svěřenci hráli poctivý, pracovitý fotbal, kde se dostávají hodně k zakončení. Nechci to moc rozebírat do detailu, na to není ani prostor, ale pohyb, důraz, kombinace, střelba to je základ. Tak uvidíme, jak to za nějaký čas bude vypadat, to nám zhodnotíte vy. (smích)

Jaký fotbal by mělo podle vás Litoměřicko předvádět?

Myslím, že už jsem dost nastínil v předchozí odpovědi, ale dodám, že takový abychom se za svůj výkon nemuseli stydět.

Jsou tu na to podle vás vhodné typy hráčů? Vyhoví vám vedení při posilování kádru, nebo naopak musíte své požadavky přizpůsobit současné skladbě týmu?

Předně je důležitý počet hráčů, a ten na konci sezóny opravdu neodpovídal týmu z ČFL. Jak jsem se dozvěděl mužstvo trénovalo třeba i v osmi hráčích, a to je jedním slovem katastrofa. Usilovně sháníme hráče, kteří mají chuť za Litoměřicko hrát a podílet se budování nového týmu. Hráče stávajícího kádru znám i neznám obrázek si o každém jedinci budu dělat v průběhu přípravy. Všichni to budou mít stejné: kdo netrénuje – nehraje. To je krédo, kterého se budeme držet. Doufám, že se brzo dostaneme do pozice: kdo netrénuje dobře – nehraje. Momentálně nejsem rozhodnut ani v jakém rozestavení budeme hrát. Musím hráče poznat a uvidíme, kdo přijde.

Kádr tedy budete teprve mapovat, už jste stihl prozkoumat další podmínky v klubu? Jaká čeká hráče příprava?

Na kádru usilovně pracujeme a co se týče podmínek, tak mě momentálně zajímají hlavně ty, abychom mohli v přípravě kvalitně trénovat. Ostatní budeme řešit s vedením v průběhu jara. Trénovat budeme čtyřikrát týdně, odehrajeme devět přípravných utkání a také budeme absolvovat pětidenní soustředění.

Zabrousím trochu do historie. S trénováním jste začal ve Spartě Kladno, kde jste ve spolupráci s 5. ZŠ vychoval prakticky neporazitelný žákovský tým, lepší než tehdy ligové SK Kladno, zakládáte si na mladých dříčích a talentech i nyní?

To je už 25 let stará vzpomínka (úsměv), ale i tenkrát to bylo o pracovitosti, chuti a hlavně radosti. Rád pracuji s mladými hráči. Profil ideálního hráče mám asi stejný jako má každý trenér. Vítězný typ, který má rychlost, umí hrát jeden na jednoho, má dobré dovednosti a vyhrává souboje. A také takový, který upřednostňuje vítězství kolektivu nad osobním egem.

Když už jsme u Kladna, jak se díváte na sešup z nejvyšší soutěže až do divize? Určitě to není příjemný pohled…

No to opravdu není. Naštěstí jsem byl já osobně u toho vzestupu, a tak jsem zažil opačné emoce a mám hezké vzpomínky.

S Hostouní jste odehrál proti Kladnu na podzim derby, které jste ovládli 2:1, byl to pro vás speciální zápas?

Vždycky je to speciální proti klubu, kde jste působil. A já na Kladně strávil deset krásných fotbalových sezón. Vítězství byla odměna za pracovitost, ale výkon nebyl podle přestav, to v loňské sezóně jsme na Kladně dominovali a vyhráli 4:2

Litoměřicko čeká derby se Sokolem Brozany. Budete hrát doma a oplácet podzimní potupu 0:3, máte nějaké speciální motivační prvky pro hráče před takovými zápasy?

Být soustředěný jen na zápas a nenechat se rozptýlit jinými okolnostmi. Takové zápasy jsou hlavně o hlavě.

Ještě, než začne jarní část ČFL, čeká hráče příprava. Na co v ní budete koukat především?

Hlavně je potřeba, aby si hráči zvykli na systém, nebo chcete-li mapu hry, který budeme chtít praktikovat. To jest zejména rozehrávka a kombinace.

Můžete už nyní prozradit nějaká lákadla pro fanoušky? Třeba hráče, zajímavé zápasy v přípravě, cokoliv dalšího?

Nezlobte se, ale jména zatím neprozradím. Stále probíhají některá jednání a není to dotažené. Víc vám tedy v tuto chvíli říct opravdu nemohu. Co se přípravných utkání týče, hrajeme třikrát s druholigovými soupeři, což bude určitě zajímavá konfrontace.

Co byste na závěr vzkázal fanouškům?

Věřím, že výročí 100 let založení litoměřického klubu pro nás bude velkou motivací k lepším zítřkům.