Zápy stihly všechny tři zásahy už v první půli, kdy rozhodly o jednoznačném vítězství. "Tři góly jsme dostali po standardkách. První gól jde za mnou, to je moje chyba, takové věci musím mít. U druhého gólu hlavičkoval nepohlídaný hráč sám na penaltě, u třetí branky trochu smůla, nešťastná teč od zdi," líčil po utkání brankář ústeckého celku David Němec. "Za stavu 0:3 už se to pak těžko honí," krčil zklamaně rameny.

Severočeši se sice snažili s výsledkem něco udělat, jenže v zakončení zůstali už třetí utkání po sobě impotentní. "Góly zkrátka nedáváme, je to třetí zápas, do šancí se dostáváme, ale nedáme je. Jak pak chceme vyhrávat," ptal se sám sebe Němec. "Navíc tři inkasované branky ze standardek, to by se nám stávat nemělo. Pak to takhle dopadá."

Střelecky naprázdno vyšly také Brozany, které jsou v tabulce na čtvrté příčce hned za Ústím. V Mladé Boleslavi je pak popravila 63. minuta, v níž se prosadil Adam Tichý. "Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém měly oba týmy dvě, tři větší šance. Oni ale jednu dokázali proměnit, ten gól padl po naší zbytečné chybě. Naopak nám se vstřelit branku nepodařilo," zhodnotil porážku asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal.

S prozatímním umístěním čtyři kola před koncem je ale zatím spokojený. "Určitě bychom chtěli to čtvrté místo udržet, případně ještě trochu pozlobit třetí Ústí. Už jen kvůli té rivalitě, která tam je díky tomu, že u nás hraje spousta kluků, kteří dříve hráli právě za Armu," rýpl si do protivníka, na nějž momentálně Sokol ztrácí čtyři body.