Fotbalisté Litoměřicka na jaře doslova zářili a nakonec v ČFL urvali šesté místo, což je nejlepší umístění klubu v historii. Na trenérské lavičce obzvláště po podzimní části bylo živo, přišel zkušený Zdeněk Hašek. Pod jeho taktovkou se týmu dařilo a na lavičce s ním sdíleli radost Michal Slabý a současný trenér Miroslav Kratochvíl. Ten věří, že konec Litoměřicka v ČFL nehrozí. „Musíte se zeptat kompetentnějších osob, já zatím vím jen to, že do příštího ročníku jsme přihlášeni,“ odpověděl na dotaz Deníku.

Manažer Martin Pýcha tým chválil, protože jeho věkový průměr je pouhých 22 let a přesto hráčům nechybí herně taktické myšlení a chuť se poprat o co nejlepší výsledek v každém zápase…

To je pravda a navíc se museli vyrovnávat s trenérskými rošádami. Jak známo Zdeněk Hašek přišel v 19. kole, aby po 26. kole odešel do druholigové žižkovské Viktorky a pomohl jí se záchranou a u nás místo po něm převzal Jaroslav Veselý. Jinde se s podobnými změnami kabina horko těžko vyrovnává.

Bolí vás nečekaná ztráta bodů v posledním domácím zápase s Živanicemi, které jsou ve spodku tabulky?

To byl doslova den blbec. Marně jsme se snažili smazat jednobrankové manko hned z úvodní minuty zápasu, kdy jsme inkasovali z dobrých třiceti metrů. Přitom Ordeltovi stačilo vzpažit ruce, ale domníval se, že ta rána jde nad břevno. V tomto utkání jsme si prostě nepodali ruku se štěstěnou, Surmaj nastřelil pouze tyčku a nešťastných momentů bylo víc.

Pozorný divák nepřehlédl v ochozech vašeho stadionu někdejší oporu Liberce, v současnosti kouče konkurenčních Velvar, Pavla Janečka. Co jsme v kuloárech nemohli přeslechnout bylo, že prý dorazil na námluvy s řadou hráčů Litoměřicka?

Na tuto otázku vám neodpovím, tu musíte položit kompetentnějším funkcionářům. Vím jen to, že jsme přihlášeni i do nového ročníku 2019/2020.

Kdo byl ale na posledním domácím zápase s Živanicemi tak nepřeslechl, že se blíží konec Litoměřicka v ČFL…

Jak už jsem uvedl, do nadcházejícího ročníku přihlášeni jsme a já nejsem ta správná osoba, aniž bych se chtěl jakkoliv vyhýbat kolektivní zodpovědnosti, která by na tuto otázku měla odpovídat!

Které z utkání v právě skončeném ročníku byste označil za nejpovedenější?

Nejen z mého pohledu, ale i celého realizačního týmu asi hned dvě venkovní jarní utkání a to ve Štěchovicích (0:3) a na hřišti ambiciózního celku Olympia Radotín (1:2 PK), který vede David Jarolím. Těch pět bodů, které jsme přivezli, mělo svou hodnotu v tom, jak se kluci postavili čelem ke všem pokynům, které před výkopem dostali a následně plnili.

Ptát se na jednotlivce, kteří nad jinými zazářili, a na ty, kteří zaostávali a zůstali sami sobě něco dlužni, je asi zbytečné, že?

Odpovím tak, že v kolektivních sportech se vede těm mužstvům, která vedle herně taktických dovedností přidají i to pověstné srdíčko. A tak se v právě ukončené sezoně naši kluci mnohdy prezentovali, za což si všichni do jednoho zaslouží pochvalu a respekt.

Jste Pražák, sledoval jste v průběhu ročníku potenciální konkurenty Vltavínem počínaje, přes Vyšehrad, Štěchovice a Radotínem konče?

Jejich úsilí bylo mimořádné, což konečně potvrdil vyšehradský Slavoj, který se od samého úvodu netajil postupovými ambicemi.

Pokud se na podzim bude v Litoměřicích ČFL kopat tak asi, jak už bylo zmíněno výše, dojde na pohyb v hráčském kádr, máte nějaké informace?

V této chvíli by šlo z mé strany pouze o spekulace. Osobně bych se však nezlobil, kdyby zůstal ten současný v nezměněné podobě.

Funkci složil sportovní ředitel Pavel Šimkovský, o jeho syna, kapitána Litoměřicka, má eminentní zájem Vyšehrad. Sám Pavel Šimkovský by pak měl v působit ve Velvarech…

Říká se, že na každém šprochu je pravdy trochu. To, že Pavel Šimkovský v FK skončil vím, o přestupu jeho syna nikoliv, stejně jako o tom, že by Šimkovský starší měl působit ve Velvarech.

Nový ročník ČFL se bude hrát ve dvou skupinách, s rezervními týmy prvoligistů, co na to říkáte?

K tomu právě skončenému bych doplnil, že měl svou slušnou fotbalovou kvalitu a ten nadcházející by ji měl potvrdit, protože v rezervách týmů se bude prezentovat spousta talentovaných a ambiciozních mladíků.

AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA