Fotbalisté Brozan zvládli otočit nepříznivý vývoj v Mladé Boleslavi a tamní rezervu nakonec udolali 3:2. Vypadá to, že i letos bude tým, který trénuje Jiří Němec, patřit do horní poloviny tabulky třetí nejvyšší soutěže.

Ještě v 83. minutě by si na výhru Brozan nevsadil ani ten největší optimista. Severočeši prohrávali 1:2, pak ale přišel velký obrat. „Nejprve vyrovnal po standardní situaci Bechyně. Dvě minuty před koncem tam byl náběh po křídle, centr do vápna, kde to Málek dal do prázdné branky,“ popsal obě gólové situace Jiří Šmidrkal, asistent trenéra Němce.

Výkon ho ale příliš nenadchl, spíše naopak. „Zápas byl na úrovni krajského přeboru. Spousta nepřesností, bez nasazení a soubojů. K tomu bylo velké vedro. Co si budeme povídat, bylo to šťastné vítězství. Na hřišti to bylo vyrovnané, ale na koukání to nebylo. Rozhodl fakt, že domácí měli hodně mladý tým. Zlomili jsme to vlastní zkušeností,“ přiznal.

Brozany mají po čtyřech zápasech deset bodů, zůstávají však nohama na zemi. „Se vstupem do soutěže jsme spokojení, ale těžké zápasy teprve přijdou. Proto je důležité, že jsme si na začátku nějaké body nahráli,“ má jasno Šmidrkal.

Severočechy čeká opravdu těžký los a hned dvě krajská derby. Další víkend hostí Zápy, pak je čeká těžká šichta na půdě Ústí nad Labem, následuje domácí souboj proti Mostu.

„Kádr stále nemáme kompletní. S tréninkem začal Marek Krátký, měl by také začít Marek Strada. Dlouhodobě mimo je Šup a Chukwuma. Soungole má zánět slepého střeva, takže ho čeká také delší pauza,“ dodal Šmidrkal na závěr.