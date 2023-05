Jedna ze zmiňovaných záchranářských bitev kola. Domácí se odpoutali se z poslední příčky a Přepeře porazili 2:0, když skórovali v první půli Zinhasovič a v 90. minutě přidal pojistku Kubeš. Naopak hosté tedy nebodovali a na poslední Benešov mají jen dvoubodový náskok. Přepeře mají z posledních pěti kol jen dva body za dvě remízy.

„Měli jsme za sebou dvě prohry, které byly pro nás takové nešťastné. Tohle vítězství nás vrací na vítěznou vlnu, kterou potřebujeme. Rád bych vyzdvihl celý tým, protože táhne za jeden provaz, to je pecka. Klima v šatně je skvělé, kluci si věří, není u nás žádná panika, máme vnitřní sílu,“ uvedl mostecký trenér Daniel Sochor.

„Slabý výkon, domácí vyhráli zaslouženě. Pro nás je teď každý bod důležitý, protože situace na konci tabulky je extrémně vyrovnaná a těch zápasů už moc nezbývá,“ řekl Miroslav Kvapil, místopředseda FK Přepeře.

Teplice B – Benešov 4:1 (1:0)

Adam Čičovský dostal teplickou rezervu už v sedmé minutě do vedení, Tadeáš Vachoušek zkompoletoval hattrick a nakonec přesvědčivá výhra nad posledním celkem třetiligové tabulky byla na světě. „Před zápasem jsme si řekli, že nás do závěru aktuálního ročníku čekají ještě čtyři náročné duely a že do nich rozhodně půjdeme s hlavou vzhůru a s odhodláním předvést co nejlepší výkon a získat ještě nějaký ten mistrovský bodík,“ uvedl Ladislav Jamrich, trenér Teplic B, jehož svěřenci zahájili závěrečnou pasáž ročníku dokonce tříbodovým ziskem.

Ústí n. L. – Kolín 2:2 (2:2)

Další cenný bod proti celku z horních pater tabulky si připsali fotbalisté Ústí nad Labem. Severočeši doma opět remizovali 2:2, tentokrát obrali o body čtvrtý Kolín. Trenér Vít Raszyk ale chtěl víc.

„Ta spokojenost není úplně stoprocentní, jelikož jsme chtěli vyhrát, abychom už měli konečně klid od záchranářských starostí,“ přiblížil kouč Army. „Takhle sice máme náskok šesti bodů, ale ještě by to alespoň bodík nebo tři z těch posledních tří kol chtělo,“ dodal.

„Podle toho vypadala i naše příprava na zápas, a začali jsme opravdu dobře. Soupeř bránil od půlky, my byli více na míči, z čehož pramenil i náš první gól. Bohužel postupem času na kluky dolehla trochu nervozita, z níž pramenily individuální chyby, které soupeř dvakrát potrestal. Nám se naštěstí povedlo srovnat, což nás nakoplo do druhé půle,“ popisoval samotné utkání. „V ní jsme byli opět lepší, dali jsme gól, který nám neuznali kvůli ofsajdu, další šanci vyhlavičkovávali obránci na brankové čáře,“ mrzelo ho. „I přes velký tlak jsme ale na vítěznou trefu nedosáhli.“

Brozany – Jablonec B 2:0 (1:0)

Pátou výhru z posledních šesti kol si připsaly také Brozany, které doma přehrály rezervu prvoligového Jablonce 2:0. V první půli je poslal do vedení Novotný, krátce po neproměněné penaltě hostů přidal pojistku Výborný.

„Neproměněná penalta byl rozhodující moment. Po ní jsme přebrali otěže utkání a pak už si to i díky druhé brance pohlídali," řekl asistent brozanského kouče Jiří Šmidrkal. „Jinak ale soupeř nebyl špatný, mladí, běhaví kluci, věděli o sobě. Určitě jejich výkon neodpovídal postavení v tabulce," pochválil Jablonecké.