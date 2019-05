Všichni fanoušci fotbalu na Litoměřicku mají jistě tento den poznačen v kalendáři. Zítra v 10.30 vyběhnou na hřiště v Litoměřicích celky domácího FK a nedalekých Brozan. Startuje derby, v němž se domácí pokusí konečně zlomit prokletí.

„Nikdy v historii jsme v základní hrací době soupeře neporazili,“ zmínil nelichotivou bilanci manažer Litoměřicka Pavel Šimkovský. „Máme výhru na penalty, ale tříbodové vítězství nám stále uniká. Věříme ale, že tentokrát se to zlomí.“ To na druhé straně doufají v opak. „Nikdy nás neporazili a věříme, že to tak zůstane. Derby je vždy svátek pro oba celky a my už se na něj moc těšíme,“ řekl sekretář červenobílých Petr Nepraš.

DOBŘE, TEDY ZA TŘI

Podle papírových předpokladů jsou mírným favoritem domácí Litoměřice, které vyhrály pět z posledních pěti zápasů. Naopak Sokol odešel čtyřikrát poražen a v tabulce je předposlední. „Nemyslím, že by to mělo vycházet z postavení v tabulce či aktuální formy, je to derby,“ varoval Šimkovský. „U nás je ale maximální pohoda v kabině, hráči, kteří v zimě doplnili kádr, skvěle zapadli, všichni se na zápas těšíme. Snad to tentokrát dopadne dobře, což je za tři. Tedy za tři body,“ glosoval.

Brozany by se naopak mohly případnou výhrou odpíchnout ode dna tabulky, sestup jim nehrozí. „I v ČFL dojde k reorganizaci, takže po odhlášení Jirn už se nehraje o nic,“ opravil mylnou informaci Deníku Nepraš.

Za zmínku stojí také derby v krajském přeboru, to se odehraje v Litoměřicích v neděli od 17.00, domácí rezerva vyzve Štětí.