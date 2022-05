"Byl to takový divný zápas, bez šancí. Soupeř hodně vsázel na protiútoky, kdy nakopával míče dopředu, nás znovu svazoval úzký kádr," hodnotil Němcův asistent Jiří Šmidrkal. "Pro nás jde o vydřené tři body, ale zaplať pánbůh za ně. Jsme už tak trochu rádi, že se blíží konec sezóny," pokračoval. "Nebyl to úplně pohledný zápas, ale samozřejmě máme z výhry radost, je to úspěch. Teď to chceme potvrdit v nadcházejícím domácím zápase proti Zbuzanům," dodal.

Pro Šupa šlo už o jedenáctou trefu v letošní sezóně třetí nejvyšší soutěže, na čelo tabulky střelců aktuálně ztrácí pouhé čtyři přesné zásahy.

Fotbal, ČFL B, 26. kolo:

Sokol Brozany - FK Teplice B 2:1 (0:0)

Branky: 76. Šup (pen.), 90+2. Šup – 64. Procházka

Rozhodčí: Severýn - Šafránková, Vojáček. ŽK: 39. Šup, 69. Krátký – 29. Vachoušek, 39. Procházka, 57. Hasil, 76. Ljevakovič, 78. Jungmann, 90+2. Hitham. ČK: 0:1 (80. Ljevakovič). Diváci: 310.

SK Sokol Brozany: Švejda – Schettl, Krátký (C), Gebert (46. Hruštinec), Studecký, Sláma (46. Tichý), Bubeníček, Bechyně, Výborný, Šup, Jindráček.