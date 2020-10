Fotbalistům Brozan se začalo dařit. V 8. kole České fotbalové ligy porazili na domácím pažitu rezervu Hradce Králové 3:1. K triumfu jim pomohly také dvě šťastné branky.

Fotbalisté Brozan ilustrační | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

„První gól byl opravdový haluzák, u trefy Chukwumy už jsme se alespoň tlačili do zakončení,“ popsal branky Hruštince a nigerijského útočníka, jež otočily stav zápasu, brozanský trenér Jiří Šmidrkal. „Bez diváků to bylo divné utkání. Nám v prvním poločase chyběla bojovnost, druhá půle už byla lepší, ale vedeme 2:1 a zase nedáme spoustu šancí, abychom to pojistili. Soupeř mohl srovnat, takové šance rozhodují zápasy,“ kroutil hlavou.