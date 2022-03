Téměř čtyři stovky diváků viděli atraktivní fotbalovou podívanou, kterou rozhodl nedůraz při rohovém kopu hostů. Prodloužení míč dopadl přesně před Františka Čecha, a ten ho pohotově uklidil k tyči. "Ten roh nemusel ani být, stačilo to odehrát do autu, bohužel jsme byli u míče pozdě," mrzelo asistenta brozanského kouče Jiřího Šmidrkala.

Sokol může být o to zklamanější, že o chvíli dřív se mohl sám dostat do vedení, ovšem parádní Jindráčkův pokus vytáhl na poslední chvíli hostující brankář. Brozanům nevyšel ani závěrečný tlak, kdy z pravé strany přilétly hned dva nebezpečné centry do šestnáctky Východočechů, ani jeden ale nedokázali domácí usměrnit do sítě.

Hit divize skončil remízou. Štětí konečně vyhrálo

"Je to škoda, prohrát takhle smolně venku, asi se to dá vzít, ale doma… Přišla spousta diváků, mrzí nás to. Samozřejmě jsme se vstupem do jara spokojení, ale mohlo to být ještě lepší," přemítal Šmidrkal. "Bylo to vyrovnané utkání, kterému by z mého pohledu slušela remíza, ale nedá se nic dělat. Soupeř přivezl hodně kvalitní béčko, měl tam asi sedm hráčů z širšího kádru áčka, takže i bod by pro nás byl dobrý."

Severočeši tak nevyužili dalšího klopýtnutí Jablonce B, díky němuž se mohli posunout do čela tabulky. Naopak klesli znovu na třetí pozici, kam je odsunula Dukla Praha B, jež zdolala Přepeře.

Fotbal, ČFL B, 18. kolo:

Sokol Brozany - Hradec Králové B 0:1 (0:0)

Branka: 84. Čech.

Rozhodčí: Kubec - Cihlář, Mazanec. ŽK: 1:0. Diváci: 390.

SK Sokol Brozany: Havránek (C) – Pardubský, Hruštinec, Krátký, Gebert (72. Schettl), Studecký, Bubeníček, Bechyně, Výborný (79. Chukwuma), Šup, Jindráček.

FC Hradec Králové B: Mach – Kučera, Mahr (57. Ebgewole, 86. Hruška), Dvořák (C), Doležal, Soukeník, Hájek (70. Březák), Hlaváč, Kosař, Kateřiňák, Čech.