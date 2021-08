Domácí poslal do vedení ve 23. minutě ústecký odchovanec Jáchym Bechyně, hostům se však do poločasu povedlo srovnat. Krátce po změně stran proměnil pokutový kop Dominik Šup, jenž v druholigovém celku hostoval nedávno z Teplic, také Přepeře ale dostaly penaltový dáreček, který rozbalil Martan.Utkání tak zlomily až dvě trefy během deseti minut, které obstarali rovněž bývalí hráči ústecké Army. Tu první obstaral Martin Jindráček, pojistku pak Marek Krátký.

"Bylo to vyrovnané utkání, potvrdilo se to, co jsem říkal před startem sezóny. Máme problémy v obraně, a tak zkrátka musíme dávat víc gólů, než soupeř," řekl asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal. "Zejména v první půli jsme měli spoustu šancí, ale hrozně jsme se nadřeli na gól, pak uděláme dvě chyby a soupeř nás za ně hned potrestá," kroutil hlavou.

Ačkoliv první letošní výhru Sokola sledovaly více než tři stovky diváků, v Brozanech by si přáli ještě víc. "Jsou sice dovolené, ale popravdě jsme po té dlouhé pauze čekali ještě vyšší návštěvu. Snad diváky šest branek trochu namlsá, a příště dorazí v ještě větším počtu," uzavřel s úsměvem Šmidrkal.

V příštím kole čeká aktuálně sedmý celek třetiligové tabulky další těžký soupeř, rezerva Hradce Králové.

Fotbal, ČFL, skupina B, 2. kolo:

Sokol Brozany - Přepeře 4:2 (1:1)

Branky: 23. Bechyně, 49. z pen. Šup, 63. Jindráček, 73. Krátký - 27. Pavlata, 56. z pen. Martan

Rozhodčí: Pastyřík - Šafránková, Špindlerová. ŽK: 2:2. Diváci: 325.

SK Sokol Brozany: Havránek (C) – Bechyně, Bubeníček, Krátký, Šup, Jindráček (86. Chukwuma), Gebert (90. Studecký), Tichý, Pardubský, Schettl (77. Kolařík), Výborný (86. Sláma)

FK Přepeře: Truksa – Tvaroha, Kventsar, Nesvadba (C), Knejzlík, Novotný (78. Jarosz), Pavlata, Martan (78. Prokopec), Novák, Dvořák (29. Janošík), Synek (87. Elbel)